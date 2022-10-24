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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapandı

2022-10-24 11:25:17
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

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Foto - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 09.55 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Foto - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

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Foto - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü kapandı

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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