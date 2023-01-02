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Yaşam
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Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

2023-01-02 08:54:52
Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

Marmara Bölgesi'nde sis etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı.

#1
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

#2
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

#3
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

#4
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

#5
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

#6
Foto - Çanakkale Boğazı çift yönlü kapandı

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