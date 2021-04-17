2021-04-17 15:20:22 Çamur yağmuru şaşırttı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerindeki yağış araçların üzerini çamurla kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerindeki yağış araçların üzerini çamurla kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayarak pazar günü saat 21.00'a kadar süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Uyarıda, "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Yağan çamur araçların üstünü kapladı.
Araçların üzerinde oluşan çamur tabakaları dikkat çekti
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