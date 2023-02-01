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Türkiye
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Çamlıca Tepesi beyaza büründü

2023-02-01 08:36:08
Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçeyi beyaza bürüdü.

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Foto - Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

#2
Foto - Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.

#3
Foto - Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Birçok evin çatısının kar ile dolduğu görüldü.

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