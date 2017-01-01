Çamlıca Camisini bir de 'Kubbe'den görün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'ni fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin görüntüledi.
KUBBEDEN İLK FOTOĞRAFLAR-Kubbelerin üstadı olarak tanınan sanatçı Cemil Şahin'in objektifine yansıyan fotoğraflar Çamlıca Camisinin kubbesinden çekilen ilk fotoğraf olma özelliği taşıyor.
Gaziantep'te özel olarak yaptırılan 17 bin metrekarelik halının serilmesi Çamlıca Camisinin kubbesinden böyle görüntülendi.
İşte avlu giriş kapısının yan tarafına asılan ve mermere işlenmiş tarihi mesaj:MİLLETİMİZ TARİH BOYUNCA HER ALANDA BÜYÜK DESTANLAR YAZARKEN, SANATTA DA EMSALSİZ HÜNERLER SERGİLEMİŞTİR.ÜÇ KITAYA SERPTİĞİMİZ ÇİL ÇİL KUBBELER. SANAT ESERLERİMİZİN EN NADİDE ÖRNEKLERİDİR."TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN. TEK DEVLET" DUYGUSUYLA COĞRAFYAMIZA VURDUĞUMUZ MÜHÜRLER OLAN CAMİLERİMİZ, KIYAMETE KADAR RUHUMUZU BESLEMEYİ SÜRDÜRECEKLERDİR.İSTANBUL'UN EN GÜZEL TEPELERİNDEN ÇAMLICA'DA İNŞA ETTİĞİMİZ BU ESER, İNŞALLAH ASIRLAR BOYU MİLLETİMİZE IŞIK TUTACAK BİR ŞAHADETNAME OLACAKTIR.NE MUTLU İMANLA İNŞA EDİP, İBADETLE İHYA EDEN GÖNÜLLERE.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.