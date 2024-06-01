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Camide gizemli cenaze

2024-06-01 14:19:01
Camide gizemli cenaze

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, kentte büyük merak uyandırdı.

#1
Foto - Camide gizemli cenaze

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden Tahir Metin Güler'in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Güler'in yakınlarının talebi üzerine Muğla’nın Menteşe ilçesine gönderilmişti.

#2
Foto - Camide gizemli cenaze

Sabah saatlerinde Muğla’ya ulaşan cenazeyi nereye götüreceklerini bilemeyen ekipler ve cenaze yakınları, tabutu geçici olarak Kurşunlu Camii’nin musalla taşına bırakmayı tercih ettiler ancak, tabutu bıraktıktan sonra kimseye haber vermeden camiden ayrıldılar.

#3
Foto - Camide gizemli cenaze

Tabutun camide fark edilmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere harekete geçti.

#4
Foto - Camide gizemli cenaze

Cenazenin kaynağı ve durumu hakkında bilgi edinmek için yapılan araştırmalar sonucunda, cenazenin İstanbul’dan geldiği ve Güler’in yakınlarının tabutu buraya bıraktığı anlaşıldı.

#5
Foto - Camide gizemli cenaze

Cenazenin bu şekilde bırakılması, kentte günün konusu oldu. Menteşe ilçesinde yaşanan bu ilginç olay, Kurşunlu Camii'nde sabah namazına gelenlerin büyük bir merak ve şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araştırmaları sayesinde olayın ardındaki gerçek ortaya çıkarıldı ve cenazenin kaynağı belirlendi.

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