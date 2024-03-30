2024-03-30 12:24:47 Cami yerine put dikildi! Sultan Abdülaziz’in emanetinin üzerine İnönü heykeli
Maçka Parkı’nda bulunan İnönü heykeli, Sultan Abdülaziz’in adını yaşatmak için yaptırmaya başladığı caminin üzerine dikildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koruma altına aldığı heykelin platformunun açılışı, 1 Nisan 2022 tarihinde Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmıştı. Tarihçi Şeref Yumurtacı, “Heykel, 1940 ile 1944 yılları arasında 2. Dünya Savaşı’nın olduğu dönemlerde yapıldı. Halkın açlık, sefalet ve fakirlik içinde olduğu bir dönemdi. Gazete manşetlerine baktığınız zaman, bu dönemde halkın süpürge tohumuyla beslendiğini gördük. Ama dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü heykel için milyonlarca lira para harcadı” dedi. Sultan Abdülaziz'in mirası Aziziye Camii'nin yerinde bulunan heykel, havadan görüntülendi.