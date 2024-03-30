Cami yerine put dikildi! Sultan Abdülaziz’in emanetinin üzerine İnönü heykeli

Halktan bu kadar kopuk bir yönetim, böyle bir heykel ortaya çıkarıyor. Daha sonra bu heykel 1980 darbesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay deposuna kaldırılıyor. Orada hasar alıyor. 1980 darbesinden sonra askeri hükümet bu heykeli alarak İsmet İnönü’nün buradaki konağının önüne yani buraya getirip yerleştiriyorlar. Tek parti dönemi bitip Adnan Menderes iktidara geldikten sonra İBB’nin tramvay deposuna kaldırılıyor. 1980 darbesine kadar depoda kalıyor. Askeri hükümet depodan çıkarıyor. Birtakım onarımlar yapıldıktan sonra İsmet İnönü’nün Maçka’daki konağının önüne dikiliyor. Burayla ilgili mücadele veren, vakıflar dernekler var. Özellikle İstanbul’un birçok yerinde cami hüviyetinde olup, cami olarak kullanılmayan yerler var. Bunlardan bir tanesi üzerinde bulunduğumuz alan. Sultan Abdülaziz’in hayali diyebileceğimiz, boğaza ayrı bir güzellik katacak bir camiyi burada istiyordu. Fakat yapamadı, ömrü vefa etmedi. Ama sonuçta burası cami olarak vakfedilmiş bir yer. 95 dönümlük bir arazi. Birkaç yıl önce İBB tarafından burası bir seyir terası yapılmak için gündeme alındı. Tabii buranın hüviyetini bilen gerçek kişiler, buna itiraz ettiler. Şu an da bu proje durduruldu mu bilmiyorum. Ama buranın bir seyir terası olması veya farklı bir amaçla kullanılması aslına ihanettir. Burada olması gereken Sultan Abdülaziz’in hayal ettiği gibi bir camidir” ifadelerini kullandı.