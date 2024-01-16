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Cami tuvaletinde korkunç olay

2024-01-16 15:48:21
Cami tuvaletinde korkunç olay

Çorum'da 74 yaşındaki adam, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

#1
Foto - Cami tuvaletinde korkunç olay

Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kuşçu'yu (74) cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

#2
Foto - Cami tuvaletinde korkunç olay

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Kuşçu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

#3
Foto - Cami tuvaletinde korkunç olay

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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