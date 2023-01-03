Cam terasa turist akını

"Bütün Niğde geliyor diyebilirim. Caminin restorasyonu bitti. Üst katında kütüphane olacak. Müze bölümümüz olacak ve ibadet etmek isteyenler için de yerimiz olacak. Aşırı talep var, bundan dolayı resmi açılış da yapılmadı. Vatandaşlardan yoğun talep olunca erken açıldı. Şu anda günlük 2-3 bin kişi geliyor. Yazın bu sayı 10 bine kadar çıkar." dedi.