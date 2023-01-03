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Yaşam
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Cam terasa turist akını

2023-01-03 17:57:50
Cam terasa turist akını

Niğde'nin Yeşilburç köyündeki caminin önüne İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan cam seyir terası, kış mevsiminde de ziyaret ediliyor.

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Foto - Cam terasa turist akını

Merkeze bağlı köyde, 3. Selim döneminde Ortadoks Hristiyanları tarafından 1807'de yapılan kilise, 1953 yılında camiye dönüştürüldü. 1925 yılındaki mübadelede Balkanlardan göç edenlerin yerleştiği köyün turizme kazandırılması için İl Özel İdaresi tarafından 2020'de başlatılan çalışma çerçevesinde, caminin büyük oranda restorasyonu tamamlandı ve önündeki alana cam seyir terası yapıldı. Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna yaptığı açıklamada, köyün turizme kazandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Güzel bir cam seyir terası yapıldığını belirten Tuna şunları söyledi;

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Foto - Cam terasa turist akını

"Bütün Niğde geliyor diyebilirim. Caminin restorasyonu bitti. Üst katında kütüphane olacak. Müze bölümümüz olacak ve ibadet etmek isteyenler için de yerimiz olacak. Aşırı talep var, bundan dolayı resmi açılış da yapılmadı. Vatandaşlardan yoğun talep olunca erken açıldı. Şu anda günlük 2-3 bin kişi geliyor. Yazın bu sayı 10 bine kadar çıkar." dedi.

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