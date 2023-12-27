2023-12-27 10:39:20 Çalıştıracak kimseyi bulamıyorlar! Çırak maaşı 20 bin lira, ustanınki ise 50 bin lira
Konya’da mermerciler, aylık 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak usta bulamıyor. Gençlerin toz ve ağır iş olduğu için çalışmayı tercih etmediğini belirten mermerciler, gelecek dönemlerde daha fazla sıkıntı çekmemek için çözüm yolu arıyor. Kolay iş bulmanın mümkün olduğu, ekonomik getirisi yüksek olan ama pek tercih edilmeyen mesleklerin arasında mermercilik bulunuyor. Birçok meslek grubunda olduğu gibi gençler mermer mesleğine toz ve ağır iş olması nedeniyle yönelmiyor. Bu sebeple mermerciler, aylık 20 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak usta bulamıyor.