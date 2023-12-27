Çalıştıracak kimseyi bulamıyorlar! Çırak maaşı 20 bin lira, ustanınki ise 50 bin lira

“Çırak bizde en kötü 20 bin lira maaş alır” Çırak bulamadığı için emekli hayalini ileri tarihe ertelediğini belirten Tanır, “Ben 5 sene önce dedim ki, 5 sene sonra emekli olacağım dedim. Ve şu anda diyorum ki, ben daha 15 sene daha çalışacağım. Çünkü çırak, kalfa ve usta yok. Yeni üniversite mezunu olabilirsin ama okuyamıyorsan gel bir sanat öğren. Eskiden bize altın bilezik derlerdi. Mesleği öğrendiğin zaman altın bileziği aldın derlerdi. Gençlerin bu mesleğe yönelmesi lazım. Biz bunu gençlere değil, ailelerine söylememiz lazım ki aileleri ona göre yönlendirsin. Bunu gençliğe aşılamamız lazım. Biz de asgari ücret yok. Asgari ücretin üzerine gelen bir maaş var. Yani çırak biz de en kötü 20 bin lira maaş alır” ifadelerini kullandı.