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Yaşam
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Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

2023-07-10 06:54:32
Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Edinilen bilgiye göre, A.T. (63) çalıştığı iş yerinin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir sebeple, bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

#2
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Tabancadan çıkan merminin bacağına gelmesi neticesinde A.T. yaralandı.

#3
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Silahlı yaralama eylemini gerçekleştiren şahıs ise kaçarak uzaklaştı.

#4
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Yaralı A.T., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

#6
Foto - Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

Olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunan polis ekipleri bir yandan da kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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