Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Batarya sorunu tarih olacak

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, aracın kendi batarya yönetim sisteminin iyi olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ekibimizin içerisinde Prof. Dr. Emre Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünsal, Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül Çelimli hocamız bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrikli araçlar şarj istasyonu tasarım, batarya kontrol tasarımı gibi çalışmalarımız mevcut. Aynı zamanda yeni nesil bataryalar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İçten yanmalı motora sahip araçlarda ve elektrikli araçlarda benzer problemler bulunmaktadır. Soğuk hava ve sıcak hava bütün araç tiplerini ve elektronik cihazlarını etkiliyor. Normal hava şartlarında da çalışan cihazlarda bu etkileşim ve dezavantajlar mevcuttur. Elektrikli araçlarda da tıpkı dizel ve benzinli araçlarda olduğu gibi daha fazla enerji tüketimi sağlıyor. Bu enerji tüketimini en aza indirmek, araç bataryasını korumak, elektronik sistemlerini korumak için yapılmasını gereken ilk şey aracı ısıtmaktadır. Bu tip araçlardan aracı önceden ısıtabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden elektrikli aracınızı daha aracınıza gitmeden önden ısıtma yapabiliyorsunuz. Sıcak bir sürüş konforuna sahip olabiliyorsunuz. Elektrikli araçlarda tıpkı içten yanmalı araçlarda olduğu gibi 2 tip enerji tipi bulunuyor. İlk olarak akü sistemi olarak tabir ettiğimiz küçük bir batarya sistemi bulunuyor. İkinci olarak elektrikli araçlarda bulunan büyük bir batarya paketi bulunuyor. Sivas gibi soğuk bir memlekette bulunan ya da sıcak bir memlekette bulunan benzinli, LPG'li ve dizel araçlarda bir enerji tüketim farkı oluyor. Sıcak ve soğuk memleketler arasında kıyaslama yaptığımız zaman geleneksel araçlar ve elektrikli araçlar arasında enerji, menzil farkı oluyor. Elektrikli araçlarda sıklıkla lityum batarya tercih edilir. Bu lityum bataryaların 0 derecenin altında şarj edilmemesi ve eksi 10 derecenin altında kullanılmaması tavsiye edilir. Günlük yaşantımızda mecbur olduğumuzda bu durumlarda araçlarımız kullanıyoruz. Bu durumda aracın kendi batarya yönetim sisteminin iyi olması çok önemli. Çünkü bataryanın sağlıklı kullanılması tamamen o firmanın batarya yönetim sisteminin elektronik tasarımına ve yazılımına bağlı” dedi.