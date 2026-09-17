Çalışmak istemeyenin yardımı kesilecek!

4 MİLYON HANE YARARLANIYOR 2025 yılında sosyal yardım harcaması 587.1 milyar TL olmuş. Sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane sayısı ise 4 milyona yakın. Yaklaşık 15 milyona yakın kişi sosyal yardımlardan yararlanıyor. Örneğin, 8.2 milyon kişinin genel sağlık sigortası primini devlet ödemiş. Bu yardımlar da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığı ile yürütülüyor. Bu yardımlardan yararlanmanın birçok şartı var ama en temel şart, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden –ki, bugün için bu tutar 9.358 lira- az olması. Sosyal yardımlarla ilgili genel tablo böyle.