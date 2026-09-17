Çalışmak istemeyenin yardımı kesilecek!

Önce sosyal yardımlar neler, kısaca değineyim. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sosyal yardımlarda bulunuyor. Engelli ve yaşlı bakım yardımından, kronik hastalara verilen desteğe, sağlık ve doğum yardımından, eğitim yardımına, sosyal uyum yardımından, elektrik-doğalgaz tüketim desteğine, barınma yardımına kadar 44 ayrı sosyal yardım programı bulunuyor. Mesela, İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirilen kişilere 30 gün içerisinde işe yönlendirme yardımı yapılıyor. Aynı şekilde SGK kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen kişilere 60 gün içerisinde işe başlama sosyal yardımı veriliyor.