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Dolar ve euro güne yükselişle başladı

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Dolar ve euro güne yükselişle başladı

17 Eylül 2026 Perşembe günü döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel dolar ve euro kurlarını yakından takip ediyor.

#1
Foto - Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Dolar ve euro güne yükselişle başlarken, doların satış fiyatı 48,6848 TL, euronun satış fiyatı ise 55,9562 TL oldu.

#2
Foto - Dolar ve euro güne yükselişle başladı

DOLAR NE KADAR? Alış: 48,6653 TL Satış: 48,6848 TL

#3
Foto - Dolar ve euro güne yükselişle başladı

EURO NE KADAR? Alış: 55,8844 TL Satış: 55,9562 TL

#4
Foto - Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Döviz kurlarındaki gün içi değişimler, piyasaların seyrine bağlı olarak devam ediyor.

#5
Foto - Dolar ve euro güne yükselişle başladı

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