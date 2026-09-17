Dolar ve euro güne yükselişle başladı
17 Eylül 2026 Perşembe günü döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel dolar ve euro kurlarını yakından takip ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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17 Eylül 2026 Perşembe günü döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel dolar ve euro kurlarını yakından takip ediyor.
Dolar ve euro güne yükselişle başlarken, doların satış fiyatı 48,6848 TL, euronun satış fiyatı ise 55,9562 TL oldu.
DOLAR NE KADAR? Alış: 48,6653 TL Satış: 48,6848 TL
EURO NE KADAR? Alış: 55,8844 TL Satış: 55,9562 TL
Döviz kurlarındaki gün içi değişimler, piyasaların seyrine bağlı olarak devam ediyor.
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