Türkiye'yi tehdit eden Husiler'in verdiği söze bakın: Taahhüt ettiler

Görüşmeye ilişkin kaynaklara göre Husi heyeti, ABD gemilerini hedef alma niyetinde olmadığını ve Washington ile Mayıs 2025'te varılan ateşkese bağlı kaldığını söyledi. Kaynaklardan biri, Husilerin ayrıca İsrail gemilerini veya ticari gemileri hedef almayacaklarını, ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu taahhüdün dışında tuttuklarını ifade ettiğini aktardı. Bu bilgi, görüşmenin içeriğine ilişkin kaynak beyanına dayanıyor ve ABD tarafından doğrulanmış değil.