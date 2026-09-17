Türkiye'yi tehdit eden Husiler'in verdiği söze bakın: Taahhüt ettiler
Mekke İttifakı nedeniyle Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'yi tehdit eden İran destekli Husiler'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mekke İttifakı nedeniyle Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'yi tehdit eden İran destekli Husiler'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ABD'li yetkililerin Yemen'deki Husilerin temsilcileriyle Umman'ın başkenti Maskat'ta hafta sonu gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Reuters'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen beş kaynak, görüşmenin Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısında Suudi Arabistan destekli güçleri geri püskürterek stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinden günler sonra yapıldığını söyledi. Üç kaynak, toplantının Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildiğini, iki kaynak ise görüşmenin Umman yönetiminin arabuluculuğuyla organize edildiğini belirtti.
Kaynaklardan biri görüşmenin pazar günü gerçekleştiğini aktarırken, ABD tarafını büyükelçilik personelinin temsil ettiği belirtildi.
Görüşmeye ilişkin kaynaklara göre Husi heyeti, ABD gemilerini hedef alma niyetinde olmadığını ve Washington ile Mayıs 2025'te varılan ateşkese bağlı kaldığını söyledi. Kaynaklardan biri, Husilerin ayrıca İsrail gemilerini veya ticari gemileri hedef almayacaklarını, ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu taahhüdün dışında tuttuklarını ifade ettiğini aktardı. Bu bilgi, görüşmenin içeriğine ilişkin kaynak beyanına dayanıyor ve ABD tarafından doğrulanmış değil.
Husi heyetinde, Umman'da bulunan ve ABD yaptırımları altında olan üst düzey Husi yetkilisi Muhammed Abdusselam'ın yanı sıra Abdülmelik el Aciri'nin de bulunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Husilerle Umman'da görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Reuters'ın sorusunu doğrudan yanıtlamadı. Bakanlık sözcüsü, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının ve Orta Doğu'dan terör ihracatının önlenmesinin ABD'nin temel çıkarları arasında olduğunu söyledi.
ABD yönetimi, Mart 2025'te Husileri "yabancı terör örgütü" olarak yeniden sınıflandırmıştı. Buna rağmen Washington, Yemen'deki grupla doğrudan temas kurmaya devam etti. ABD, 2025'te Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarına karşı yaklaşık iki ay süren hava operasyonlarının ardından Mayıs ayında grupla ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı. Yeni görüşme iddiası da bu ateşkesin halen yürürlükte olduğu bir dönemde gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 12 Eylül'de Husilerin Washington'u Yemen savaşının dışında kalmaya çağırmak amacıyla yönetimiyle iletişime geçtiğini söylemişti. Başkan Yardımcısı JD Vance de 14 Eylül'de ABD'nin Husilerle doğrudan temas halinde olduğunu açıklamış ancak ayrıntı vermemişti.
Görüşme iddiası, Husilerin Yemen'in batısında hızlı bir ilerleme kaydettiği bir dönemde ortaya çıktı. Husiler geçen hafta Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha limanının yanı sıra Bab el Mendeb Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirdi. Reuters kaynaklarına göre bu gelişmeler, grubun Yemen'in Kızıldeniz kıyısının tamamında etkin kontrol kurmasına ve stratejik su yoluna erişimini güçlendirmesine yol açtı. Bab el Mendeb, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticareti açısından kritik öneme sahip geçiş noktalarından biri.
Husilerin Kızıldeniz'deki ilerleyişi aynı zamanda Suudi Arabistan ile çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Riyad son günlerde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırırken, Husiler de Suudi Arabistan'daki askeri ve ekonomik hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı. ABD yönetimi ise Suudi Arabistan'ın Husilere karşı doğrudan askeri destek talebine rağmen şu aşamada çatışmaya doğrudan dahil olmayacağını bildirirken, istihbarat ve hedefleme desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Maskat'taki görüşme iddiası, Washington'ın Husilerle iletişim kanallarını açık tutarken Suudi Arabistan'a yönelik doğrudan askeri müdahaleden kaçındığı bir döneme işaret ediyor. Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23