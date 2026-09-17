Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

Avrupa'nın refah ve güvenliğinin sadece kendi sınırları içinde inşa edilemeyeceğini belirten von der Leyen, AB'nin bu yıl Hindistan, Mercosur ülkeleri, Meksika, Avustralya ve Endonezya ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını anımsattı. AB'nin 80'den fazla ülkeyle ticaret anlaşması bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, birliğin bu alanda dünyadaki diğer aktörlerden daha geniş bir anlaşma ağına sahip olduğunu ifade etti.