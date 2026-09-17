Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'daki genel kurulda yaptığı konuşmada Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı doğrudan Avrupa pazarına bağlayacak Orta Koridor projesi için 12 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini duyurdu. Çin ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu stratejik güzergah sayesinde ticaret akışının üç katına çıkarılması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin uluslararası lojistik ve transit maddedeki kilit rolü daha da pekişecek.