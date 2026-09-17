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Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

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Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'daki genel kurulda yaptığı konuşmada Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı doğrudan Avrupa pazarına bağlayacak Orta Koridor projesi için 12 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini duyurdu. Çin ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu stratejik güzergah sayesinde ticaret akışının üç katına çıkarılması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin uluslararası lojistik ve transit maddedeki kilit rolü daha da pekişecek.

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Foto - Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) genel kurul oturumundaki "Birliğin Durumu" konuşmasında, AB'nin uluslararası ticaret ve bağlantı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

Avrupa'nın refah ve güvenliğinin sadece kendi sınırları içinde inşa edilemeyeceğini belirten von der Leyen, AB'nin bu yıl Hindistan, Mercosur ülkeleri, Meksika, Avustralya ve Endonezya ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını anımsattı. AB'nin 80'den fazla ülkeyle ticaret anlaşması bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, birliğin bu alanda dünyadaki diğer aktörlerden daha geniş bir anlaşma ağına sahip olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bugün yeni bir uluslararası bağlantı projesini duyurmak istiyorum. Orta Koridor olarak adlandırdığımız bu proje, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı doğrudan Avrupa pazarına bağlayacak. Küresel Geçit aracılığıyla 12 milyar avroya kadar kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi hedefleyeceğiz. Amacımız güzergahları çeşitlendirmek, ticaret akışını üç katına çıkarmak ve 2030'a kadar yüklerin transit süresini önemli ölçüde azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Avrupa’dan 12 milyar avroluk dev hamle: Türkiye’nin üzerinden geçecek projede düğmeye basıldı

Von der Leyen, projenin hayata geçirilmesi amacıyla Bulgaristan Başbakanı ile Bölgesel Bağlantı Zirvesi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Orta Koridor, Çin ve Orta Asya'yı Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan uluslararası ticaret güzergahı olarak biliniyor. Güzergah, tarihi İpek Yolu'nun modern ulaşım ağlarıyla yeniden canlandırılmasını hedefliyor.

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