2023-09-03 14:33:17 Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi
Kıdem tazminatıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Enflasyon tahminine göre ocakta yüzde 43 olması beklenen memur maaşı artışı, yaşlılık aylığından evde bakım yardımına kadar birçok ödemeyi etkileyecek. Kıdem tazminatında tavan 33 bin 590 liraya, evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya yükselecek. Milyonlarca işçi, memur, emeklinin iki yıllık zam oranı netleşirken ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı da artıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yılsonu enflasyonunun yüzde 58 olması durumunda memur maaş katsayısındaki artış yüzde 43 olacak.