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Ekonomi
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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

2023-09-03 14:33:17
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Kıdem tazminatıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Enflasyon tahminine göre ocakta yüzde 43 olması beklenen memur maaşı artışı, yaşlılık aylığından evde bakım yardımına kadar birçok ödemeyi etkileyecek. Kıdem tazminatında tavan 33 bin 590 liraya, evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya yükselecek. Milyonlarca işçi, memur, emeklinin iki yıllık zam oranı netleşirken ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı da artıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yılsonu enflasyonunun yüzde 58 olması durumunda memur maaş katsayısındaki artış yüzde 43 olacak.

#1
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Buna göre kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 liradan 33 bin 590 liraya çıkacak. Evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya, 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yılları için mali sosyal hakları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi.

#2
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Memur maaşı zammı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşlarındaki artışta da etkili olacak. Toplu sözleşmeyle 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşirken buna enflasyon farkı eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte zammın en az yüzde 43 olması öngörülüyor. Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "Kıdem tazminat tavanı" deniyor. Bu tavan ocak ve temmuz ayında yükseliyor.

#3
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar olup, bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanır. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor. Tavanın artması brüt ücreti 23 bin 490 liranın üzerinde olan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

#4
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Emeklilik tarihini kıdem tazminatı farkını dikkate alarak belirlemekte fayda bulunuyor. Örneğin, brüt ücreti 32 bin lira olan ve son işyerinde 20 yıl hizmeti olan bir çalışan 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa yaklaşık 470 bin lira alacak. Aynı çalışan emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2024 tarihinde verirse 672 bin lira tazminat alabilecek. Yani kıdem tazminatı tavanındaki artışı dikkate alarak emeklilik dilekçesini önümüzdeki yılın ilk ayına bırakan bir çalışanın alacağı tazminat tutarı 202 bin lira civarında artmış olacak.

#5
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Toplu sözleşmeyle belirlenen memur maaş zammı 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşında da belirleyici olacak. Yeni zam oranı ve enflasyon beklentisine göre bugün itibarıyla 5 bin 98 lira olan evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya çıkacak. Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 liradan 2 bin 680 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya çıkacak.

#6
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında uzlaşılan 50 madde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen maddeler içinde memurlar için önemli kazanımlar bulunuyor. Gündelik ve harcırah tutarları, yiyecek yardımı güncel koşullar kapsamında yeniden belirlenecek.

#7
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi engelli personel için 5 yıldan 6 yıla çıkarılıyor. Şeflere ilave 10 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranları 22 puana çıkarılarak maaşlarında 581 lira artış sağlandı.

#8
Foto - Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Servis hizmeti olmayan kamu görevlilerine toplu taşıma kartı verilecek. Döner sermayeden yararlanamayan tabip dışı sağlık personeli, avukatlar ilave 10 puan artışla aylık 484 lira ek ödeme alacak. Hizmet kolları toplu sözleşmeleriyle elde edilen kazanımlar 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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