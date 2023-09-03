Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için flaş uyarı geldi

Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar olup, bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanır. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor. Tavanın artması brüt ücreti 23 bin 490 liranın üzerinde olan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.