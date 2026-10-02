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Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

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Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Mali'nin güneybatısında yer alan Syama yer altı altın madeni, sondaj, yükleme ve taşıma süreçlerini tek bir dijital ağda birleştirerek dünyanın ilk tam otomatik yer altı altın madeni unvanını taşıyor. Fiber optik altyapı sayesinde yüzeydeki kontrol odasından yönetilen otonom makineler, vardiya değişimleri ve patlatma anları gibi riskli durumlarda bile kesintisiz üretim yaparak yıllık işleme kapasitesini 4 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Uzman ekiplerin denetiminde yürütülen bu yüksek teknoloji operasyon, madencilik sektöründe çığır açıyor.

#1
Foto - Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Yüzeyden çok uzakta faaliyet gösteren kompleks; sondaj, yükleme ve taşıma süreçlerini tek bir dijital ağ üzerinden birleştirmesiyle dünyanın ilk tam otomatik yer altı altın madeni olma unvanını taşıyor. Kurulan fiber optik ve kablosuz iletişim altyapısı sayesinde makineler, tüneller arasındaki rotalarını yüzeydeki kontrol odasından yönetilen komutlarla otomatik olarak gerçekleştiriyor.

#2
Foto - Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Sistem, özellikle vardiya değişimleri veya patlatma anları gibi insan varlığının riskli olduğu durumlarında operasyonların aksamadan devam etmesini sağlıyor. Tekrarlayan ve tehlikeli işlerin makinelere devredilmesi, çalışanların yüksek sıcaklık, toz ve kaya düşmesi gibi maden tehlikelerine maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltıyor.

#3
Foto - Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Bununla birlikte insan faktörü tamamen ortadan kalkmıyor; jeoloji, bakım, maden planlaması ve güvenlik gibi kritik alanlarda uzman ekiplerin denetimi kesintisiz şekilde sürüyor.

#4
Foto - Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Geniş bir üretim kompleksinin parçası olan Syama'da çıkarılan sülfürlü cevherler, kırma ve eritme süreçlerinin ardından altın külçelerine dönüştürülüyor.

#5
Foto - Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Şirket, bölgedeki işleme kapasitesini artırmak amacıyla yeni kırma ve öğütme ekipmanlarını devreye sokarak yıllık arıtma kapasitesini 4 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. 2026'nın ikinci çeyreğinde kademeli olarak başlayan bu genişletme projesiyle birlikte tesisin üretim verimliliğinin artırılması planlanıyor.

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