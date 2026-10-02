Resmen fışkırıyor! Kimsenin adım atmaya cesaret edemediği yere inip milyonlarca ton altın çıkardılar

Mali'nin güneybatısında yer alan Syama yer altı altın madeni, sondaj, yükleme ve taşıma süreçlerini tek bir dijital ağda birleştirerek dünyanın ilk tam otomatik yer altı altın madeni unvanını taşıyor. Fiber optik altyapı sayesinde yüzeydeki kontrol odasından yönetilen otonom makineler, vardiya değişimleri ve patlatma anları gibi riskli durumlarda bile kesintisiz üretim yaparak yıllık işleme kapasitesini 4 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Uzman ekiplerin denetiminde yürütülen bu yüksek teknoloji operasyon, madencilik sektöründe çığır açıyor.