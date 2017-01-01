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California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor

  • Amerika'nın California eyaletini saran yangının bilançosu her geçen gün giderek ağırlaşıyor. Ölü sayısı 71'e yükseldi, binden fazla kişi kayıp.

  • Yangınlarda dokuz gün geride kaldı.

  • Farklı noktalardaki alevler hala söndürülebilmiş değil.

  • Bilanço giderek ağırlaşıyor.

  • Yangında kaybolanların sayısı bin 11 olarak açıklandı, 71 de ölü var.

  • Yanmış evlerin enkazında cansız bedenler aranıyor.

  • Bölgede 10 bine yakın itfaiyeci de alevlerle mücadele halinde.

  • Felaket, adı Türkçe'de "cennet" anlamına gelen 27 bin nüfuslu "Paradise" kentini neredeyse haritadan sildi. Yaklaşık 12 bin ev kullanılamaz hale geldi.

  • ABD Başkanı Donald Trump bugün eyaleti ziyaret ediyor. Bölgede incelemede bulunacak olan Trump'ın felaketzedelerle buluşması bekleniyor.

  • California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor

  • California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor

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