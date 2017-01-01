California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor
Amerika'nın California eyaletini saran yangının bilançosu her geçen gün giderek ağırlaşıyor. Ölü sayısı 71'e yükseldi, binden fazla kişi kayıp.
Yangınlarda dokuz gün geride kaldı.
Farklı noktalardaki alevler hala söndürülebilmiş değil.
Bilanço giderek ağırlaşıyor.
Yangında kaybolanların sayısı bin 11 olarak açıklandı, 71 de ölü var.
Yanmış evlerin enkazında cansız bedenler aranıyor.
Bölgede 10 bine yakın itfaiyeci de alevlerle mücadele halinde.
Felaket, adı Türkçe'de "cennet" anlamına gelen 27 bin nüfuslu "Paradise" kentini neredeyse haritadan sildi. Yaklaşık 12 bin ev kullanılamaz hale geldi.
ABD Başkanı Donald Trump bugün eyaleti ziyaret ediyor. Bölgede incelemede bulunacak olan Trump'ın felaketzedelerle buluşması bekleniyor.
California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor
California'daki yangınlarda bilanço giderek ağırlaşıyor