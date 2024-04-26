2024-04-26 11:30:05 Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı
Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.
İngiltere'den beklenmedik “Osayi” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Çok ama çok şaşıracaksınız...
Abdurrahman Dilipak’tan şaşırtan iddia! “Birileri boş durmuyor anlaşılan” diyerek tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor: Çok konuşulacak hamle...
Türk İHA'larını düşürmek için çalışmalar yapan Yunanistan dünyaya duyurdu: Tarihimizde ilk! O İHA'yı düşürdük
Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.
İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı.
Çaldıran Ovası'nın bir bölümü ile Yukarı Kuyucak Mahallesi yolunun sular altında kaldığı bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
Vatandaşlardan Botan Özçelik, önceki yıllara göre bu yıl ilçenin çok yağış aldığını söyledi.
İlkbaharda karların erimesi ve yağışlarla ovanın su altında kaldığını belirten Özçelik, "İlçenin etrafı dağlarla çevrili. Oradaki karlar eriyor, su da kanallara geliyor. Bazı kanal ve nehirler taştı. Çaldıran Ovası göle dönmüş durumda. Bazı evler de su altında kaldı. Her yıl kurak geçiyordu ama bu senenin böyle yağışlı geçmesi aslında sevindirici." diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23