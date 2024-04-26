Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

İlkbaharda karların erimesi ve yağışlarla ovanın su altında kaldığını belirten Özçelik, "İlçenin etrafı dağlarla çevrili. Oradaki karlar eriyor, su da kanallara geliyor. Bazı kanal ve nehirler taştı. Çaldıran Ovası göle dönmüş durumda. Bazı evler de su altında kaldı. Her yıl kurak geçiyordu ama bu senenin böyle yağışlı geçmesi aslında sevindirici." diye konuştu.