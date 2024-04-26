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Yaşam
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Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

2024-04-26 11:30:05
Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.

#1
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı.

#2
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

Çaldıran Ovası'nın bir bölümü ile Yukarı Kuyucak Mahallesi yolunun sular altında kaldığı bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

#3
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

#4
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

Vatandaşlardan Botan Özçelik, önceki yıllara göre bu yıl ilçenin çok yağış aldığını söyledi.

#5
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

İlkbaharda karların erimesi ve yağışlarla ovanın su altında kaldığını belirten Özçelik, "İlçenin etrafı dağlarla çevrili. Oradaki karlar eriyor, su da kanallara geliyor. Bazı kanal ve nehirler taştı. Çaldıran Ovası göle dönmüş durumda. Bazı evler de su altında kaldı. Her yıl kurak geçiyordu ama bu senenin böyle yağışlı geçmesi aslında sevindirici." diye konuştu.

#6
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

#7
Foto - Çaldıran Ovası'nda araziler su altında kaldı

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