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Spor
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Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

2023-07-05 19:14:41
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

#1
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, dünya devi Atletico Madrid ile resmen sözleşme imzaladı. Milli stoper, 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giyecek.

#2
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Atletico Madrid, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü'yü 2027 yılına kadar renklerine bağladı.

#3
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı.

#4
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.

#5
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

#6
Foto - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu

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