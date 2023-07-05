2023-07-05 19:14:41 Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, dünya devi Atletico Madrid ile resmen sözleşme imzaladı. Milli stoper, 4 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giyecek.
Atletico Madrid, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü'yü 2027 yılına kadar renklerine bağladı.
Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı.
Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
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