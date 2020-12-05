  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
20
Çağımızın en büyük hastalığına iyi geliyor!

2020-12-05 20:45:44
Çağımızın en büyük hastalığına iyi geliyor!

Soğuk kış gecelerinin vitamin deposu yiyeceği kestanenin, birçok hastalığa faydası var.

#1
Foto - Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır

Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır

#2
Foto - İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri bulunan kestane sağlıklı bir besindir.

İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri bulunan kestane sağlıklı bir besindir.

#3
Foto - Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması ve lif oranı yüksek olması da kestaneyi besleyici bir besin yapıyor.

Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması ve lif oranı yüksek olması da kestaneyi besleyici bir besin yapıyor.

#4
Foto - KESTANENİN FAYDALARI - Potasyum, fosfor, klor, kalsiyum, demir, sodyum açısından zengin olan kestene aynı zamanda ve bol miktarda da yağ ve protein içermektedir.

KESTANENİN FAYDALARI - Potasyum, fosfor, klor, kalsiyum, demir, sodyum açısından zengin olan kestene aynı zamanda ve bol miktarda da yağ ve protein içermektedir.

#5
Foto - - Kestane kolesterolü düşürür, vücudu kalp damar hastalıklarına karşı korur.

- Kestane kolesterolü düşürür, vücudu kalp damar hastalıklarına karşı korur.

#6
Foto - - Kan basıncını düzenleyerek dolaşımı hızlandırır.

- Kan basıncını düzenleyerek dolaşımı hızlandırır.

#7
Foto - - Gluten içermeyen kestane, içeriğindeki demir ile kansızlığı önler.

- Gluten içermeyen kestane, içeriğindeki demir ile kansızlığı önler.

#8
Foto - - İçerdiği kalsiyum ile kemik, kas ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

- İçerdiği kalsiyum ile kemik, kas ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

#9
Foto - - Karaciğere ve mideye faydalıdır. Çağımızın hastalığı strese iyi gelirken kalbi de koruyor.

- Karaciğere ve mideye faydalıdır. Çağımızın hastalığı strese iyi gelirken kalbi de koruyor.

#10
Foto - - Kabuklarının suda kaynatılması ile hazırlanan ilaç; ateş düşürür ve sinir sistemine iyi gelir.

- Kabuklarının suda kaynatılması ile hazırlanan ilaç; ateş düşürür ve sinir sistemine iyi gelir.

#11
Foto - -Yorgunluğu ve halsizliğe iyi gelir. İçerisinde kas ve kemikleri güçlendiren ve insana enerji sağlayan bileşenler bulunur.

-Yorgunluğu ve halsizliğe iyi gelir. İçerisinde kas ve kemikleri güçlendiren ve insana enerji sağlayan bileşenler bulunur.

#12
Foto - Kestanenin besin değerleri - Kestane yüksek nişasta ve su içerdiğinden protein ve yağ oranı düşüktür. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.

Kestanenin besin değerleri - Kestane yüksek nişasta ve su içerdiğinden protein ve yağ oranı düşüktür. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.

#13
Foto - Kestane nasıl pişirilir? - 1. İlk olarak bir bıçak yardımıyla tüm kestanelerin üzerini çizin.

Kestane nasıl pişirilir? - 1. İlk olarak bir bıçak yardımıyla tüm kestanelerin üzerini çizin.

#14
Foto - 2. Üzerlerini bıçakla çizdiğiniz kestaneleri en az 15 dakika suyun içinde bekletin. Ardından fazla suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

2. Üzerlerini bıçakla çizdiğiniz kestaneleri en az 15 dakika suyun içinde bekletin. Ardından fazla suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

#15
Foto - 3. Kuruladığınız kestaneleri istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. İster fırın tepsisine dizerek fırında, ister sobanız varsa sobanın üstünde damak tadınıza göre pişirin.

3. Kuruladığınız kestaneleri istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. İster fırın tepsisine dizerek fırında, ister sobanız varsa sobanın üstünde damak tadınıza göre pişirin.

#16
Foto - Kestanenin taze olduğunu nasıl anlarız? - Satın aldığınız kestane ne kadar taze olursa o kadar kolay pişer ve lezzetli olur. Bu nedenle kestaneyi tam mevsiminde tüketmek önemlidir. Sarın alırken kabuğunun sert olmasına ve dış görüntüsünde çok fazla ağ olmamasına özen gösterin. Eğer kabuğu çok inceyse, farklı ve acı acı bir kokusu varsa almayın. Kestanenin taze olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kestanenin kabuğuna bir bıçak yardımıyla çizik atıp içine bakmak. Rengi ve iç kabuğu yenebilecek durumlara uygunsa alın.

Kestanenin taze olduğunu nasıl anlarız? - Satın aldığınız kestane ne kadar taze olursa o kadar kolay pişer ve lezzetli olur. Bu nedenle kestaneyi tam mevsiminde tüketmek önemlidir. Sarın alırken kabuğunun sert olmasına ve dış görüntüsünde çok fazla ağ olmamasına özen gösterin. Eğer kabuğu çok inceyse, farklı ve acı acı bir kokusu varsa almayın. Kestanenin taze olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kestanenin kabuğuna bir bıçak yardımıyla çizik atıp içine bakmak. Rengi ve iç kabuğu yenebilecek durumlara uygunsa alın.

#17
Foto - Kestane reçeli nasıl yapılır? - 500 gram kestaneyi suyun içine koyarak haşlayın. Haşladığınız kestaneler yumuşayınca ocaktan alın. Ardından bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atarak fırın tepsisine yerleştirin ve 240 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Kestane reçeli nasıl yapılır? - 500 gram kestaneyi suyun içine koyarak haşlayın. Haşladığınız kestaneler yumuşayınca ocaktan alın. Ardından bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atarak fırın tepsisine yerleştirin ve 240 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

#18
Foto - Fırından çıktıktan sonra kabuklarını soyarak küçük parçalara ayırın. Küçük parçalara ayırdığınız kestanelere 1 su bardağı toz şeker ve yeterli miktarda su ekleyerek pişirin.

Fırından çıktıktan sonra kabuklarını soyarak küçük parçalara ayırın. Küçük parçalara ayırdığınız kestanelere 1 su bardağı toz şeker ve yeterli miktarda su ekleyerek pişirin.

#19
Foto - Vitamin deposu kestane reçeli hazır. Afiyetle tüketin.

Vitamin deposu kestane reçeli hazır. Afiyetle tüketin.

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı
Teknoloji

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağı'n 2 yıl sonra hang..
Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı
Sağlık

Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Denizli'de tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı yapan bir firmada renk kontrolü yaparken fark edilen detay görenleri şaşırttı. Sosyal medyad..
Kimse beklemiyordu! Altında tarihi düşüş
Ekonomi

Kimse beklemiyordu! Altında tarihi düşüş

Koronavirüs aşısındaki olumlu gelişmeler, ABD seçimlerinin sonuçlanması ve ekonomideki düzelme gibi sebeplerle kasım ayını yüzde 11,3 düşüşl..
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Asya ülkesi diken üstünde! Başbakan acı haberi duyurdu
Dünya

Asya ülkesi diken üstünde! Başbakan acı haberi duyurdu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede yeni koronavirüs vakaları nedeniyle yatak sayısının oldukça düştüğün ve artık "kriz dönemi" algısıyl..
Ayyıldız ilk denemede uçtu!
Teknoloji

Ayyıldız ilk denemede uçtu!

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, hayalindeki 'uçan arabayı' ilk denemesinde uçurmayı başardı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay