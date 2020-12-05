Çağımızın en büyük hastalığına iyi geliyor!

Kestanenin taze olduğunu nasıl anlarız? - Satın aldığınız kestane ne kadar taze olursa o kadar kolay pişer ve lezzetli olur. Bu nedenle kestaneyi tam mevsiminde tüketmek önemlidir. Sarın alırken kabuğunun sert olmasına ve dış görüntüsünde çok fazla ağ olmamasına özen gösterin. Eğer kabuğu çok inceyse, farklı ve acı acı bir kokusu varsa almayın. Kestanenin taze olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kestanenin kabuğuna bir bıçak yardımıyla çizik atıp içine bakmak. Rengi ve iç kabuğu yenebilecek durumlara uygunsa alın.