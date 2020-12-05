2020-12-05 20:45:44 Çağımızın en büyük hastalığına iyi geliyor!
Soğuk kış gecelerinin vitamin deposu yiyeceği kestanenin, birçok hastalığa faydası var.
Soğuk kış gecelerinin vitamin deposu yiyeceği kestanenin, birçok hastalığa faydası var.
Kestane, kayıngiller familyasından Castanea cinsini oluşturan ağaçların yenilebilen tohumlarıdır
İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri bulunan kestane sağlıklı bir besindir.
Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması ve lif oranı yüksek olması da kestaneyi besleyici bir besin yapıyor.
KESTANENİN FAYDALARI - Potasyum, fosfor, klor, kalsiyum, demir, sodyum açısından zengin olan kestene aynı zamanda ve bol miktarda da yağ ve protein içermektedir.
- Kestane kolesterolü düşürür, vücudu kalp damar hastalıklarına karşı korur.
- Kan basıncını düzenleyerek dolaşımı hızlandırır.
- Gluten içermeyen kestane, içeriğindeki demir ile kansızlığı önler.
- İçerdiği kalsiyum ile kemik, kas ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.
- Karaciğere ve mideye faydalıdır. Çağımızın hastalığı strese iyi gelirken kalbi de koruyor.
- Kabuklarının suda kaynatılması ile hazırlanan ilaç; ateş düşürür ve sinir sistemine iyi gelir.
-Yorgunluğu ve halsizliğe iyi gelir. İçerisinde kas ve kemikleri güçlendiren ve insana enerji sağlayan bileşenler bulunur.
Kestanenin besin değerleri - Kestane yüksek nişasta ve su içerdiğinden protein ve yağ oranı düşüktür. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.
Kestane nasıl pişirilir? - 1. İlk olarak bir bıçak yardımıyla tüm kestanelerin üzerini çizin.
2. Üzerlerini bıçakla çizdiğiniz kestaneleri en az 15 dakika suyun içinde bekletin. Ardından fazla suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
3. Kuruladığınız kestaneleri istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. İster fırın tepsisine dizerek fırında, ister sobanız varsa sobanın üstünde damak tadınıza göre pişirin.
Kestanenin taze olduğunu nasıl anlarız? - Satın aldığınız kestane ne kadar taze olursa o kadar kolay pişer ve lezzetli olur. Bu nedenle kestaneyi tam mevsiminde tüketmek önemlidir. Sarın alırken kabuğunun sert olmasına ve dış görüntüsünde çok fazla ağ olmamasına özen gösterin. Eğer kabuğu çok inceyse, farklı ve acı acı bir kokusu varsa almayın. Kestanenin taze olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da kestanenin kabuğuna bir bıçak yardımıyla çizik atıp içine bakmak. Rengi ve iç kabuğu yenebilecek durumlara uygunsa alın.
Kestane reçeli nasıl yapılır? - 500 gram kestaneyi suyun içine koyarak haşlayın. Haşladığınız kestaneler yumuşayınca ocaktan alın. Ardından bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atarak fırın tepsisine yerleştirin ve 240 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra kabuklarını soyarak küçük parçalara ayırın. Küçük parçalara ayırdığınız kestanelere 1 su bardağı toz şeker ve yeterli miktarda su ekleyerek pişirin.
Vitamin deposu kestane reçeli hazır. Afiyetle tüketin.
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