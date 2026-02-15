Çadır kurup sabahladılar! İndirim çılgınlığı izdihama yol açtı

Adapazarı ilçesinde bulunan bir AVM'de 6 bin 500 metrekarelik modern konseptiyle Sakarya perakende sektörüne iddialı bir giriş yapan mağaza, Ramazan ayı yoğunluğunu açılış heyecanıyla yaşadı. '365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla temel gıda, bakliyat ve sahur, iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde uygun fiyatlı koliler ve paket seçenekleri satışa sunuldu. Mağazanın indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi, açılıştan yaklaşık 8 saat önce alışveriş merkezi otoparkı ve mağaza önünde toplandı. Bazı vatandaşlar araçlarında uyurken, bazıları kamp çadırı kurarak sabahladı. Yağışlı havaya rağmen dağılmayan kalabalığın oluşturduğu kuyruk ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna ulaştı. Gece boyunca sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları ısınmak için ateş yakarken, bazıları battaniyelere sarılarak yağmur altında bekledi. Mağaza yetkilileri ise vatandaşlara sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıtarak destek sağladı. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk arttı. Özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşanırken, indirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlk gelen bin kişi bin liralık hediye çeklerini alarak alışverişe başlarken, en çok ilgiyi oyun konsolları ve cep telefonları gördü. Uzun süre bekleyen vatandaşlar, kampanyanın yoğun ilgi görmesine rağmen memnun olduklarını dile getirdi.