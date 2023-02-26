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Yaşam
11
Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

2023-02-26 11:07:17
Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Adanalı kebapçı, Hatay'da mangal kurup binlerce kebap pişirdi.

#1
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Adanalı kebapçı, Hatay’da depremzedeler için çadır kent önünde mangal kurup, binlerce kebap dağıttı.

#2
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana 11 ile tek tek giderek depremzedelere binlerce kebap ikram etti. Son olarak Hatay'ın Defne ilçesine gelen Yaşar Aydın ve ekibi, buradaki çadır kent önünde yaklaşık 15 metrelik mangal kurup binlerce kebap şişledi. Daha sonra kebapları pişiren Aydın, depremzede vatandaşlara Adana kebap dağıttı. Depremzedeler kebap almak için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Kebaplarını alan depremzedeler, Aydın'a teşekkür etti.

#3
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Yaşar Aydın, “Bu işi yaparken üzülüyoruz. Bazı hikayeleri dinleyince içimiz acıyor. Ancak bir nebze de olsa bu insanlara bir mutluluk katabiliyorsak ne mutlu bize. Bu yardımları sadece Hatay ve Adana'ya yapmıyorum. Bütün deprem bölgesine gidip kebap dağıtıyorum” dedi.

#4
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Bütün yardımları kendi parasıyla yaptığını belirten Aydın, “Ben kimseden ne bir şey kabul ederim ne de alırım. Bütün yardımları kendi cebimden yapıyorum. Başkasının cebiyle bir iş yapmam. Gerekirse arabamı satar yardım yaparım. Saatlerdir kuyruk hiç azalmadı. Ben o insanları kuyrukta gördükçe yüreğim parçalanıyor. Belki burada milyonlarca lirası olan insanlar da vardı ama hepsi şu anda kuyrukta. Bugünümüzün yarını yok, kıymetini bilelim. Onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Yaşar Aydın, depremzedelere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, “Ben bu insanlar sayesinde iş yapıp para kazandım. Şimdi o kazandığım parayı geri bu insanlara yardım ederek dağıtıyorum” diye konuştu.

#6
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Depremzede Selahattin Çoban, “Ben 4 saattir bu kuyruğu izliyorum, hiç azalmadı. Bizim yüreğimiz burada ısındı. Bizim umutlarımız burada tekrardan canlandı. Böyle insanlarımız var oldukça gerçekten enkazdan kurtuluruz. Halen umutlarımız var. Yaşar usta bana diyor ki, 'Ben size hiçbir şey ikram etmedim, benim sizden aldıklarım bunlar.' Allah razı olsun” dedi.

#7
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

#8
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

#9
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

#10
Foto - Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

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