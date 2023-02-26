Çadır kent önüne kuruldu! Binlerce kebap pişirildi

Bütün yardımları kendi parasıyla yaptığını belirten Aydın, “Ben kimseden ne bir şey kabul ederim ne de alırım. Bütün yardımları kendi cebimden yapıyorum. Başkasının cebiyle bir iş yapmam. Gerekirse arabamı satar yardım yaparım. Saatlerdir kuyruk hiç azalmadı. Ben o insanları kuyrukta gördükçe yüreğim parçalanıyor. Belki burada milyonlarca lirası olan insanlar da vardı ama hepsi şu anda kuyrukta. Bugünümüzün yarını yok, kıymetini bilelim. Onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.