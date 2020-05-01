  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
24
C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? Hangi besinde ne kadar C vitamini var?

2020-05-01 12:46:07
C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? Hangi besinde ne kadar C vitamini var?

C vitamini içeren besinlerin sürekli takviye şeklinde alınması gerekir. Çünkü C vitamini vücutta depolanmaz. Dolayısıyla günlük C vitamini alımınız eksildiğinde, başta şeker hastalığı olmak üzer birçok hastalığın başlaması için ortam hazırlamış olacaksınız. Peki ama C vitamini hangi besinlerde bulunur? Hangi besinlerde ne kadar C vitamini bulunur? Günlük ne kadar C vitamini tüketmek gerekir? En çok hangi besinde C vitamini vardır? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve C vitaminine ilişkin bilgiler...

#1
Foto - Bir günde; 11-14 yaş grubundakilerin

Bir günde; 11-14 yaş grubundakilerin "50 mg", 15 yaş ve üzerinin "60 mg", gebelerin "70 mg", emziren annelerinse "90 mg" C vitaminine ihtiyacı vardır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki uzmanlar daha sağlıklı bireyler olmamız adına, 15 yaşından sonra herkesin ortalama 100-150 mg C vitamini tüketmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü şeker tüketimi son yıllarda arttı. Peki ama C vitamini vücuda hangi besinlerden alınır? İşte C vitamini içeren besinler ve değerleri...

#2
Foto - Maydanoz: 100 gramda 133 mg

Maydanoz: 100 gramda 133 mg

#3
Foto - Biber: 100 gramda 242,5 mg

Biber: 100 gramda 242,5 mg

#4
Foto - Roka: 100 gramda 15.0 mg

Roka: 100 gramda 15.0 mg

#5
Foto - Lahana: 100 gramda 36,6 mg

Lahana: 100 gramda 36,6 mg

#6
Foto - Brokoli: 100 gramda 89,2 mg

Brokoli: 100 gramda 89,2 mg

#7
Foto - Dereotu: 100 gramda 21 mg

Dereotu: 100 gramda 21 mg

#8
Foto - Çilek: 100 gramda 75,5 mg

Çilek: 100 gramda 75,5 mg

#9
Foto - Isırgan otu: 100 gramda 74,7 mg

Isırgan otu: 100 gramda 74,7 mg

#10
Foto - Portakal: 100 gramda 53.2 mg

Portakal: 100 gramda 53.2 mg

#11
Foto - Kızılcık: 100 gramda 9,3 mg

Kızılcık: 100 gramda 9,3 mg

#12
Foto - Kivi: 100 gramda 92,7 mg

Kivi: 100 gramda 92,7 mg

#13
Foto - Ananas: 100 gramda 47,8 mg

Ananas: 100 gramda 47,8 mg

#14
Foto - Gilaburu: 100 gramda 46,0 mg

Gilaburu: 100 gramda 46,0 mg

#15
Foto - Limon: 100 gramda 53 mg

Limon: 100 gramda 53 mg

#16
Foto - Kestane: 100 gramda 26,7 mg

Kestane: 100 gramda 26,7 mg

#17
Foto - Fındık: 100 gramda 6,3 mg

Fındık: 100 gramda 6,3 mg

#18
Foto - Greyfurt: 100 gramda 31,2 mg

Greyfurt: 100 gramda 31,2 mg

#19
Foto - Ispanak: 100 gramda 41.5 mg

Ispanak: 100 gramda 41.5 mg

#20
Foto - Domates: 100 gramda 13,7 mg

Domates: 100 gramda 13,7 mg

#21
Foto - Sarımsak: 100 gramda 31.2 mg

Sarımsak: 100 gramda 31.2 mg

#22
Foto - Nane: 100 gramda 20 mg

Nane: 100 gramda 20 mg

#23
Foto - Ahududu: 100 gramda 20,6 mg

Ahududu: 100 gramda 20,6 mg

Vatan haini Can Dündar ahlaksız film izlerken yakalandı
Gündem

Vatan haini Can Dündar ahlaksız film izlerken yakalandı

Firari vatan haini Can Dündar Twitter'da ahlaksız bir video izlerken yanlışlıkla beğendi. Hain Dündar'ın skandalı sosyal medya gündemine otu..
Ahmet Hakan'dan ters köşe olanlara: İşte böyle ortada kalıverirsin
Gündem

Ahmet Hakan'dan ters köşe olanlara: İşte böyle ortada kalıverirsin

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, "Yerel seçimlerden önce Temel Karamollaoğlu bazılarına amma sempatik geliyordu ha!... Son tartışmada T..
Ölüm oranı yüzde 1'in altında! Koronavirüse karşı en başarılı hastane görüntülendi
Korona Virüs

Ölüm oranı yüzde 1'in altında! Koronavirüse karşı en başarılı hastane görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan koronavirüs hastalarının hastaney..
Savunma sanayinde kritik gelişme: Kaynaklar Türkiye'ye kaldı
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik gelişme: Kaynaklar Türkiye'ye kaldı

Türkiye'nin lider teknoloji ve savunma şirketi ASELSAN, yurt dışından temin ettiği ürünler için yürüttüğü "millileştirme hamlesiyle" hem dış..
Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorların hayata bağladığı Zekeriya Kılınç’a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracılığı..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Büyük risk taşıyor
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Büyük risk taşıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine dayandı. Daml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı