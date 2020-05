C vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? Hangi besinde ne kadar C vitamini var?

C vitamini içeren besinlerin sürekli takviye şeklinde alınması gerekir. Çünkü C vitamini vücutta depolanmaz. Dolayısıyla günlük C vitamini alımınız eksildiğinde, başta şeker hastalığı olmak üzer birçok hastalığın başlaması için ortam hazırlamış olacaksınız. Peki ama C vitamini hangi besinlerde bulunur? Hangi besinlerde ne kadar C vitamini bulunur? Günlük ne kadar C vitamini tüketmek gerekir? En çok hangi besinde C vitamini vardır? İşte merak edilen bütün bu soruların cevapları ve C vitaminine ilişkin bilgiler...