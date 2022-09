Cilt değişiklikleri C vitamini eksikliğinin fark edilmesi kolay ve en yaygın belirtileri arasında bazı cilt değişiklikleri de bulunur. Ciltte kırmızı lekeler, morarmalar ve ağız köşelerinde kuruluk ve çatlama C vitamini eksikliğinin işaretleridir. Bu belirtiler genellikle C vitamini alımınızı artırdığınızda ortadan kalkar. C vitamini fazlalığı mümkün mü? C vitamini çeşitli ve dengeli bir diyet ile besinlerden alınmalıdır. Bunun haricinde takviye olarak da alınabilir. Ağızdan alınan C vitamini takviyeleri, doğru dozlarda alındığında güvenli kabul edilir. Yan etkiler genellikle tüketilen doz yüksek olduğunda ortaya çıkar.