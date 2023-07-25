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Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

2023-07-25 14:32:46
Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Gölobası ve Avşar yaylalarında 2 bin 633 ile 2 bin 754 rakımlardaki buzul gölleri, trekking ve kano sporu yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Giresun'un Dereli ilçesi Gölobası ve Avşar yaylalarında yer alan buzul göller, kano ve trekking tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

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Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Gölobası Yaylası'nda 2 bin 709 rakımdaki Aygır Gölü, aynı yaylada 2 bin 754 rakımdaki Camlı Göl ile Kızıltaş köyü sınırlarındaki Avşar Yaylası'nda 2 bin 633 rakımdaki Sağrak Gölü, etrafındaki rengarenk çiçeklerin yanı sıra kar manzarasıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor. Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK), yöre sakinlerince "Karagöller" olarak da adlandırılan bölgedeki güzelliklere şahitlik etmek isteyen doğa tutkunları için yaklaşık 5 yıldır belirli zamanlarda yürüyüş düzenleniyor. Son yıllarda etkinliğe kano sporunun da eklenmesiyle doğaseverlerin buzul göllerine ilgisi arttı. Yaz sezonundan itibaren Camlı Göl'de gerçekleştirilen kano etkinliğinde doğa tutkunları buzul gölünde kürek çekip farklı bir deneyim yaşıyor.

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Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Buzul gölünün çevresini dolaşarak zirve noktasına yürüyen doğaseverler ise eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, sporcularla yaptıkları kano etkinliklerinin ardından doğaseverlerden de bu yönde talep geldiğini söyledi. Kano ve yürüyüş boyunca katılımcıların enerjisinin yüksek olduğunu ifade eden Kılıç insanları doğaya ve doğa sporlarına yönlendirmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

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Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Kılıç, Camlı Göl'ün kano için uygun olduğunu belirterek "Göl gayet büyük, özellikle yüksek rakımda bir kano etkinliği yapıyoruz. Şu an temmuz ayının sonundayız, göl kenarlarında hala kar var. Bu da insanda farklı bir heyecan oluşturuyor, bu açıdan çok daha ilgi çekiyor." dedi. Etkinliğe katılan Mustafa Aydın, kano yapmanın her zaman keyifli olduğunu ancak buzul göllerinde kano yapmanın ise daha da keyif verdiğini söyledi. Geçen hafta da bölgeye geldiğini belirten Aydın, "Gölün çevresinin tamamı karla kaplıydı ancak çoğu erimiş ama yine de keyifli. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Yozgat'tan gelen İbrahim Aslan ise yaklaşık 3 yıldır belirli zamanlarda Giresun'u gezdiğini dile getirerek "Bu sene de farklı bir deneyim oldu benim için. Gerçekten buranın çok güzel bir coğrafyası var. Kano etkinliği de gerçekten çok şahane, böyle bir manzara eşliğinde kano ile gezmek de gerçekten güzel oldu." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Aslan, şehir merkezinde havanın çok sıcak olmasına rağmen buzul gölünün olduğu bölgede montla dolaştıklarına dikkati çekerek herkesi büyüleyici bir manzaraya sahip buzul gölünü görmeye davet etti.

#7
Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Dereli'de Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin işletme müdürü Orhan Kılınç da kano etkinliklerine katkı sağladıklarını aktardı.

#8
Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Otele gelen müşterilerin kano etkinliğini talep ettiğini belirten Kılınç, "Bu hafta 15 kişilik ekiple geldik, önümüzdeki hafta da 16 kişilik ekiple yine geleceğiz. Daha sonraki dönemlerde bu sayı artarak devam edecektir. Temmuz ve haziran dönemlerinde her hafta sonu yapmayı planlıyoruz. Giresun'un tanıtımı için de çok güzel bir organizasyon oluyor." dedi.

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Foto - Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

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