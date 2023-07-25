Buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Kılıç, Camlı Göl'ün kano için uygun olduğunu belirterek "Göl gayet büyük, özellikle yüksek rakımda bir kano etkinliği yapıyoruz. Şu an temmuz ayının sonundayız, göl kenarlarında hala kar var. Bu da insanda farklı bir heyecan oluşturuyor, bu açıdan çok daha ilgi çekiyor." dedi. Etkinliğe katılan Mustafa Aydın, kano yapmanın her zaman keyifli olduğunu ancak buzul göllerinde kano yapmanın ise daha da keyif verdiğini söyledi. Geçen hafta da bölgeye geldiğini belirten Aydın, "Gölün çevresinin tamamı karla kaplıydı ancak çoğu erimiş ama yine de keyifli. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.