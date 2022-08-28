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Türkiye
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Buzdolabı bomba gibi patladı! Yangın çıktı

2022-08-28 09:19:19
Buzdolabı bomba gibi patladı! Yangın çıktı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde buzdolabında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

#1
Foto - Buzdolabı bomba gibi patladı! Yangın çıktı

Olay, ilçeye bağlı Karakoca Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,. Galip Y. isimli şahsa ait evden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

#2
Foto - Buzdolabı bomba gibi patladı! Yangın çıktı

Yapılan incelemelerde ise yangının patlayan buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

#3
Foto - Buzdolabı bomba gibi patladı! Yangın çıktı

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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