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Yaşam
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Büyükada'da korkutan görüntüler

2022-05-15 15:33:46
Büyükada'da korkutan görüntüler

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü. Denizde oluşan küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirliliğe rastlandı.

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirliliğe rastlandı.

#2
Foto - Deniz yüzeyinde oluşan küçük tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deniz yüzeyinde oluşan küçük tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

#3
Foto - Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı. Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı. Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.

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