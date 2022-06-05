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Türkiye
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Büyük yangın kontrol altına alındı

2022-06-05 07:22:05
Büyük yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesindeki bir terlik ve sandalet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

#2
Foto - Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çakmak Mahallesi'ndeki 4 katlı terlik ve sandalet atölyesinin ham maddelerinin bulunduğu teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

#4
Foto - Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

#5
Foto - Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.

Atölyede soğutma işlemleri devam ediyor.

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