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Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

2024-09-02 16:34:00
Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında çıkan yangına toplamda 22 araç ve 78 personel müdahale etti.

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Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Kayseri OSB 11'inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

#4
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Meydana gelen yangına Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nden 10 araç 30 personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 10 araç 40 personel ve AFAD’tan 2 araç 8 personel olmak üzere toplam 78 personel ile 22 araç müdahale etti.

#5
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

#6
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - Büyük yangın! 22 araç, onlarca personel oraya koştu

Olay yerinden görüntüler...

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