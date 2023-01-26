Büyük tehlike herkesi sardı | Bakın her gün kaç saat vakit ayırıyoruz!

Dijital dünyanın her geçen gün gelişmesi ve her yaş grubuna yayılması ile kullanım oranı gittikçe artıyor. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de artan internet kullanımı ve süresi birçok problemi de beraberinde getiriyor. Dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin yaşanan öz-denetim probleminin dijital bağımlılık olarak ele alındığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren Efe, dijital bağımlılık farkındalığının sağlanması için dijital okuryazarlığın gelişmesi ve bireylerin dijital tüketimlerini denetlemeleri gerektiğini belirtti.