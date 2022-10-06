Büyük ses getirecek! Türkiye'den gemicilikte dünyada bir ilk

Geminin özellikleri ve proje hakkında bilgi veren Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt, ''32 bin DTW Handy Size özellikli kuru yük gemisi. Gemi 179 metre uzunluğunda, yaklaşık 30 metre genişliğinde, 9.7 metre draft’ı olan dual yakıtlı; LNG ve fuel oil yakacak. IMO standartlarında ticari amaçlı gemi olacak. Gemide bunun teknolojisini hazırladık. Bu teknolojiye göre, IMO’nun 2050 hedeflerine çıplak haliyle ulaşmış olduk. Bu şu demek; yüzde 50 emisyonları azalttık. Projenin içerisinde birçok üniversiteden hocalarımız var. Şu anda üniversiteler ile kurumsal bir ilişkiye girmedik. Basic tasarıma geldiğimiz zaman oyuncular üniversiteler olacak. Bu, akademisyen ve sanayi iş birliği ile gelişmiş inovasyon proje olacak. Şu anda dünyada kendi muadilleri içerisinde, emisyon yükleri açısından en önemli kazancı olan gemilerden bir tanesi. Ancak biz bunun 2’nci versiyonunu çalışıyoruz. Türkiye’de bu boyutta gemi imalatı çok sınırlı. Bu da uluslararası rekabette Türkiye’yi sıkıntıya sokan bir durum. Dolayısıyla biz bu rekabeti arttıracak üretim projeksiyonunu geliştiriyoruz'' şeklinde konuştu.