2022-10-06 15:21:01 Büyük ses getirecek! Türkiye'den gemicilikte dünyada bir ilk
Dünya gemicilik sektöründe devrim niteliği taşıyacak hidrojenle çalışan gemi tasarlandı. CNA Grup, Türk bilim insanları ile ‘Yeşil Gemi’yi inşa edecek. AYN Green ismi verilen geminin çevreci özellikleri ile dünyada ses getirmesi bekleniyor. Verilen bilgiye göre gemi; rüzgar, güneş enerjisinin yanı sıra dünyada ilk defa yeşil hidrojeni yakıt olarak kullanacak. Gemilerde kullanılan ve deniz yaşamını olumsuz etkileyen asbest de AYN Green’de olmayacak. Türk bilim insanlarının tasarladığı gemi dünyada ilk defa akıllı zırh teknolojisine sahip olacak ve Türkiye’yi, dünya gemicilik sektöründe öne çıkaracak. Yeşil gemi tasarımının, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün(IMO) 2050 kriterlerinin üzerinde olduğu belirtildi.