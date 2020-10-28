Büyük şampiyonada heyecanlı anlar

Şampiyonanın güzel bir atmosferde geçtiğini belirten İzmirli, "Müsabakalar çok eğlenceli geçiyor. Halk da ilgiyle yarışları izliyor. İlk iki günümüz çok iyi geçti, inşallah diğer iki gün de güzel geçer. Parkurumuzu biraz zorlaştırdık. Yarın son müsabakalar yapılacak. Depin noktasından başlayacağız, 2 kilometrelik bir parkurda mücadele olacak. Ardından madalya ve kupa töreni yapılacak." ifadelerini kullandı.