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Spor
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Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

2024-07-19 15:08:11
Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibinin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'deki performansıyla büyük fark yaratan İrfan Can Kahveci için Sarı-Lacivertli kulübe dev bir teklif geldi. Kanarya'ya geçtiğimiz sezon başında da Rus ekipleri İrfan için transfer teklifinde bulunmuş ancak kabul görmemişti. Bu seferki teklif dudak uçuklatan cinsten olması sebebiyle işler değişti. Mourinho'nun da gelecek sezonki planlarında yer alan İrfan Can için gelen bu teklif Portekizli menajerin planlarını bozabilir. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşanıyor.

#2
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Tecrübeli futbolcu için Kanarya'ya astronomik bir teklif geldi. Sarı-Lacivertli ekibin bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu...

#3
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Son olarak Sarı-Lacivertli kulübün Türk yıldızı İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir maaş teklifi geldiği kaydedildi. Milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif edilen bonservis bedeli de açıklandı.

#4
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Radyogol'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar.

#5
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Takım ismi verilmezken, Sarı-Lacivertli kulübe yıldız isim için 10-12 milyon Euro arası bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi.

#6
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Suudi temsilcisinin, İrfan Can Kahveci'ye ise astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi.

#7
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Çıkan haberde 29 yaşındaki futbolcunun, 15-17 milyon Euro civarı bir maaş ile transfere ikna edilmek istendiği kaydedildi.

#8
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Gelen bu astronomik teklif sonrası İrfan Can'ın ayrılmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

#9
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

İrfan Can Kahveci, 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

#10
Foto - Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

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