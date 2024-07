Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibinin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'deki performansıyla büyük fark yaratan İrfan Can Kahveci için Sarı-Lacivertli kulübe dev bir teklif geldi. Kanarya'ya geçtiğimiz sezon başında da Rus ekipleri İrfan için transfer teklifinde bulunmuş ancak kabul görmemişti. Bu seferki teklif dudak uçuklatan cinsten olması sebebiyle işler değişti. Mourinho'nun da gelecek sezonki planlarında yer alan İrfan Can için gelen bu teklif Portekizli menajerin planlarını bozabilir. İşte detaylar...