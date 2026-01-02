ABD'nin uçak gemileri şu anda nerede? Yerleri bile değişen politikayı ortaya koydu

USS GERALD R. FORD (CVN-78): EN YENİ GEMİ KARAYİPLER’DE Durumu: Görevde (Karayipler) Durum Özeti: Uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyon yürütüyor. ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi, şu anda Karayip Denizi’nde görevde. “Neptune Strike 2025” NATO tatbikatının ardından bölgeye geçti. F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler ve F-35C uçaklarıyla donatılmış durumda. GENEL DURUM: YALNIZCA YARISI AKTİF Peter Suciu’nun değerlendirmesine göre, ABD Donanmasının 11 uçak gemisinden: 5 gemi (Ford, Lincoln, Roosevelt, Washington, Eisenhower) aktif görevde, 4 gemi (Nimitz, Truman, Reagan, Stennis) bakım veya modernizasyon sürecinde, 2 gemi (Carl Vinson, Bush) kısa süreli hazırlık döneminde.