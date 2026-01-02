  • İSTANBUL
Dünya
17
Yeniakit Publisher
ABD'nin uçak gemileri şu anda nerede? Yerleri bile değişen politikayı ortaya koydu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin uçak gemileri şu anda nerede? Yerleri bile değişen politikayı ortaya koydu

ABD, 11 nükleer uçak gemisi ile politikalarını dayatmak için okyanuslarda ve denizlerde dolaşıyor. Uçak gemilerinin yerleri bile ABD'nin değişen dış politikasını ortaya koyuyor.

ABD Donanmasının aktif hizmette 11 nükleer enerjili uçak gemisi bulunuyor, ancak bunların yalnızca yarısı görevde. Peter Suciu’nun analizine göre, geri kalan gemiler limanda, bakımda veya modernizasyon sürecinde. İşte dünyanın en güçlü donanmasının yüzen üslerinin mevcut konumu ve durumu.

ABD uçak gemilerinin bulunduğu noktalara bakılırsa, yönlerini Güney Ameraka ve Pasif bölgesine çevirdikleri ortaya çıkıyor. Uçak gemilerinin neredeyse yarısı bakımda.

Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika ihmal edilmeyen bölgeler olarak ortaya çıkıyor. ABD'nin güçlerini Pasifik'e kaydıracağı yıllar öncesinden dillendiriliyordu. Son dönemde bu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, dünyanın en büyük nükleer enerjili süper uçak gemisi filosuna sahip. Toplamda 11 aktif gemiyle, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin toplamından daha fazla uçak gemisini bünyesinde barındırıyor.

Ancak güvenlik uzmanı Peter Suciu’nun analizine göre bu filonun yalnızca beş veya altı gemisi aynı anda aktif görevde bulunuyor. Geri kalanlar limanlarda bakımda, reaktör yenileme sürecinde ya da modernizasyon aşamasında.

USS NIMITZ (CVN-68): YOLUN SONU Durumu: Limanda (Bremerton, Washington) Durum Özeti: Hizmet dışı bırakılmaya hazırlanıyor. ABD’nin en yaşlı uçak gemisi USS Nimitz, 1975’ten bu yana görevde ve yakında hizmet dışı kalacak. Mart ayında son görevine çıkan gemi, Bremerton’a döndü. 2026 Nisan’ında Virginia’daki Norfolk Tersanesi’ne devre dışı bırakılmak üzere transfer edilecek. Nimitz’in nükleer reaktörleri boşaltılacak ve gemi resmen emekli edilecek. Yarım asırlık kariyerinde Soğuk Savaş’tan Körfez Savaşları’na kadar birçok cephede görev yaptı.

USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN-69): YENİDEN GÖREV BEKLİYOR Durumu: Limanda (Portsmouth, Virginia) Durum Özeti: Planlı bakım sürecinde. Eisenhower, 2024 ortasında tersaneye döndü ve Planlı Kademeli Bakım (PIA) dönemine girdi. 2026’nın başlarında yeniden göreve çıkması bekleniyor. Dünya genelinde 45 yılı aşkın hizmet geçmişiyle donanmanın en deneyimli gemilerinden biri olan Eisenhower, İran rehine krizi ve 1991 Körfez Savaşı gibi kritik operasyonlarda yer aldı.

USS CARL VINSON (CVN-70): BAKIMDA AMA DENEYİMLİ Durumu: Limanda (San Diego, Kaliforniya) Durum Özeti: 269 gün süren en uzun görevini tamamladı. Carl Vinson, 2025’te Pasifik ve Orta Doğu görevlerinin ardından limana döndü. Gemide konuşlu hava filosu, F-35C Lightning II dâhil son teknoloji uçaklardan oluşuyor. 2026’da yeniden görevlendirilmesi bekleniyor.

USS THEODORE ROOSEVELT (CVN-71): DOĞU PASİFİK’TE GÖREVDE Durumu: Görevde (Doğu Pasifik) Durum Özeti: Tatbikat ve operasyonlara devam ediyor. CVN-71, Eylül 2025’te bakımını tamamladıktan sonra Kasım ayında Pasifik’e açıldı. Hâlen ABD 3. Filosu operasyon bölgesinde görev yapıyor. Yaklaşık 90 uçaktan oluşan CVW-11 hava kanadıyla deniz devriyelerini sürdürüyor.

USS ABRAHAM LINCOLN (CVN-72): KIZILDENİZ’DE GÖREVDE Durumu: Görevde (Doğu Pasifik / Orta Doğu rotasyonu) Durum Özeti: Husi hedeflerine yönelik operasyonlarda görev aldı. Lincoln, 2024 sonunda Yemen’deki İran destekli Husi militanlarına hava saldırıları düzenledi. F-35C Lightning II’lerin ilk muharebe sortileri bu gemiden kalktı. 2026’da rotasyonun ardından yeniden Pasifik’e dönmesi bekleniyor.

USS GEORGE WASHINGTON (CVN-73): HİNT-PASİFİK’TE Durumu: Görevde (Yokosuka, Japonya) Durum Özeti: Yeniden konuşlandırıldı. Uzun süren modernizasyon sürecinin ardından gemi, Kasım 2024’te Japonya’ya döndü. 6 yıl süren bakım, Donanma tarihinin en uzun RCOH süreçlerinden biri oldu. Bugün Beşinci Hava Kanadı (CVW-5) ile Güney Çin Denizi’nde görev yapıyor.

USS JOHN C. STENNIS (CVN-74): RCOH’DE GECİKME Durumu: Newport News, Virginia Durum Özeti: Orta ömür yenileme (RCOH) süreci devam ediyor. Stennis’in bakım süreci 14 ay uzadı ve 2026 sonuna kadar tamamlanamayacak. Geminin yeniden göreve başladığında F-35C operasyonlarına hazır hale geleceği açıklandı.

USS HARRY S. TRUMAN (CVN-75): RCOH ÖNCESİ HAZIRLIKTA Durumu: Limanda (Norfolk, Virginia) Durum Özeti: Çarpışma ve uçak kazaları sonrası onarım sürecinde. Truman, 2025 başında yaşadığı bir dizi olay —Mısır açıklarında kargo gemisiyle çarpışma ve üç Super Hornet kaybı— nedeniyle erken bakıma alındı. RCOH süreci Stennis’in ardından başlayacak.

USS RONALD REAGAN (CVN-76): BREMERTON’DA BAKIMDA Durumu: Limanda (Bremerton, Washington) Durum Özeti: 17 aylık planlı bakım devam ediyor. 2024’e kadar Japonya’da ileri konuşlandırılmış gemi olarak görev yapan Reagan, artık ABD ana karasında yenileniyor. Bakım tamamlandığında, F-35C ve V-22 Osprey filosuna ev sahipliği yapacak. USS GEORGE H.W. BUSH (CVN-77): YENİ GÖREVLENDİRMEYE HAZIR Durumu: Limanda (Norfolk, Virginia) Durum Özeti: Bakım sonrası sertifikasyon sürecinde. Modernizasyonu tamamlanan gemi, 2026 Ocak ayında göreve çıkacak. Yeni radar sistemleri ve dijital kontrol altyapısıyla donatılan CVN-77, donanmanın “en sessiz ama en modern” Nimitz sınıfı gemisi olarak tanımlanıyor.

USS GERALD R. FORD (CVN-78): EN YENİ GEMİ KARAYİPLER’DE Durumu: Görevde (Karayipler) Durum Özeti: Uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyon yürütüyor. ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi, şu anda Karayip Denizi’nde görevde. “Neptune Strike 2025” NATO tatbikatının ardından bölgeye geçti. F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler ve F-35C uçaklarıyla donatılmış durumda. GENEL DURUM: YALNIZCA YARISI AKTİF Peter Suciu’nun değerlendirmesine göre, ABD Donanmasının 11 uçak gemisinden: 5 gemi (Ford, Lincoln, Roosevelt, Washington, Eisenhower) aktif görevde, 4 gemi (Nimitz, Truman, Reagan, Stennis) bakım veya modernizasyon sürecinde, 2 gemi (Carl Vinson, Bush) kısa süreli hazırlık döneminde.

Bu tablo, ABD Donanması’nın küresel caydırıcılığını sürdürdüğünü ancak aynı zamanda bakım ve modernizasyon yükü nedeniyle kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Haber Kaynağı: Peter Suciu - National Interest

