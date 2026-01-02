ABD'nin uçak gemileri şu anda nerede? Yerleri bile değişen politikayı ortaya koydu

USS NIMITZ (CVN-68): YOLUN SONU Durumu: Limanda (Bremerton, Washington) Durum Özeti: Hizmet dışı bırakılmaya hazırlanıyor. ABD’nin en yaşlı uçak gemisi USS Nimitz, 1975’ten bu yana görevde ve yakında hizmet dışı kalacak. Mart ayında son görevine çıkan gemi, Bremerton’a döndü. 2026 Nisan’ında Virginia’daki Norfolk Tersanesi’ne devre dışı bırakılmak üzere transfer edilecek. Nimitz’in nükleer reaktörleri boşaltılacak ve gemi resmen emekli edilecek. Yarım asırlık kariyerinde Soğuk Savaş’tan Körfez Savaşları’na kadar birçok cephede görev yaptı.