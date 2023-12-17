Büyük konuştu 240 bin lirasından oldu

İlçede esnaflık yapan M.B. ise aracını sattığını duyan Kerim M.'nin kendisi ile iletişime geçtiğini anlatarak şöyle dedi: "Arabayı sattığımı duydu. Bende para olduğunu anladı. Benden parayı iki aylık kullanmak için istedi. Evalıp ev sattığını söyleyerek kar vereceğini söyledi. Ben de tekrar yeniden araç alacağımı söyledim. İki aylık süre sonunda parayı istedim. Benden 15 gün süre istedi. Euro geldiğini, Türk parasına çevireceğini söyledi. Bankanın parayı bloke koyduğunu, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Zaman istedi. İki ay daha zaman istedi. Ben onun üzerine gidince Euro hesabı açabileceğimizi söyledi. Paraları telefona atabileceğimizi söyledi. Biz de telefonu eline verip şifreleri de verdik. Banka hesaplarımızdan üç defa para çekti. 600 bin liraya yakın para çekti. Paranın zamanı geldikçe yanıma gelip çek vereceğini söyledi. Paranın banka hesabında olduğunu söyledi. Bize çeki yazdı. Çekin günü gelince bankaya gittik. Baktık ki çek karşılıksız çıktı. Çekin süresine bir hafta kala kaçtı. Kendisine ne ulaşabildik, ne paramızı geri alabildik." Herşey eşinin ayakkabısını tamire götürmesiyle başladı Eşinin ayakkabısını tamire götürmek için gittiğinde Kerim M.'nin "ucuz altın alarak yüksek kar elde etme" teklifinde bulunduğunu anlatan E.D. de şöyle dedi: "Eşimin ayakkabısını tamire götürdüğümde bana teklifte bulundu. Kredi kartımdan 100 bin lira çekip 12 ay faizsiz ödeyebileceğimi söyledi. Denedi olmadı. Bana altın hesabı açabileceğimi söyledi. Bin 500'e satın aldığımız altını bin 600'e satabileceğimi söyledi. Benim o zaman zaten ilaç da kullanıyordum. Rahatsızdım, mantıklı düşünemedim. Benim internet şubesinden paralar çekti. Kartımın fotoğrafını çekti. Şifremi aldı. Bana dükkanına gidip geleceğini söyledi. Zonguldak merkeze gidip bir yerden mail order ile 109 bin lira çekmiş. Toplamda 240 bin lira para verdim. Olayın üzerinden 20 gün geçti. Ortada hiçbir şey yoktu. Kendisinden paramı istedim. 'Para yolda', 'Şu gün gelecek, bu gün gelecek', 'Cenazesi var' diye oyaladı. Ben kendisini sıkıştırdım. 140 bin liramı aldım bir şekilde. Ondan önce bana 240 bin liralık teminat çeki kesti. Sonradan duydum ki çekleri karşılıksız çıkıyormuş. Birkaç gün sonra kayıplara karıştı. Hayatta böyle dolandırılmam diye düşünüyordum. Telefon dolandırıcılarına inanmıyordum. Başımıza geldi. Arkadaş dedik, iyi niyet dedik ama yanılmışız."