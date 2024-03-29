2024-03-29 18:00:00 Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak
Beklenen büyük Marmara depreminin korkunç görüntüleri gözler önüne serildi! İstanbul'da Boğaz köprüsü çöktü... Herkesin görmekten korktuğu görüntüler... Yapay zeka, olası İstanbul depremini resmetti. "Olası büyük İstanbul depreminin ardından İstanbul nasıl görünecek?" sorusu soruldu ve ortaya bu görüntüler çıktı...