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Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

2024-03-29 18:00:00
Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

Beklenen büyük Marmara depreminin korkunç görüntüleri gözler önüne serildi! İstanbul'da Boğaz köprüsü çöktü... Herkesin görmekten korktuğu görüntüler... Yapay zeka, olası İstanbul depremini resmetti. "Olası büyük İstanbul depreminin ardından İstanbul nasıl görünecek?" sorusu soruldu ve ortaya bu görüntüler çıktı...

#1
Foto - Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Bursa-Mudanya merkezli depremlerin ardından büyük Marmara depremi yeniden gündem oldu. Olası bir depremde ortaya çıkacak yıkım merak konusu olmaya devam ederken, yapay zekaya "Büyük İstanbul depreminde İstanbul nasıl görünecek?" sorusu sorudu ve ortaya bu video çıktı.

#2
Foto - Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

Denizi'nde beklenen 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir depremde, İstanbul'daki yüksek riskli konut sayısının yaklaşık olarak 1,3 milyonu bulduğu belirtiliyor. Yıkılan Boğaz köprüsü, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Ayasofya ve İstanbul'un kalan yerlerinin yıkıcı bir depremin ardından nasıl görüleceğini gözler önüne seren video halk arasında büyük endişe oluşturdu.

#3
Foto - Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

#4
Foto - Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

#5
Foto - Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Hayal edilemiyordu, resmedildi! İşte yapay zeka ile İstanbul depremi: Kız Kulesi, Ayasofya, Galata böyle olacak

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