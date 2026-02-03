Büyük fark göze çarptı: Benzinli ve dizel araçların maliyeti belli oldu!

KONTAK ÇEVRİLMESE BİLE MASRAF ÇIKIYOR Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. Otomobil sahibi olmak için belirli bir birikim gerekiyor. Ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf çıkarıyor. Hiç kontak çevrilmese bile kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.