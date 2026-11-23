Büyük cezası var: İşte evde beslemesi yasak hayvanlar!
Sarıyer'de büyük paniğe neden olan aslanın sahibinin kim tartışılırken, evde beslenmesi yasak olan hayvanlar merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sarıyer'de büyük paniğe neden olan aslanın sahibinin kim tartışılırken, evde beslenmesi yasak olan hayvanlar merak konusu oldu.
İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüldüğü ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek bölgede bir aslan bulunduğunu doğruladı. Dün (22 Kasım) akşam saatlerinde başlayan çalışmalarda, ısıya duyarlı drone'lar ve termal kameralarla yapılan inceleme sonucunda aslanın bulunduğu alan belirlendi.
BÖLGEDE ASLAN PANİĞİ Ekipler tarafından aslanın bulunduğu belirtilen sınırlı bir alanda arama çalışması devam ediyor. Bölgede ikamet edenler için ise civarda başıboş şekilde dolaşan bir aslanın varlığı tedirginliğe neden oldu.
"ASLAN BİR BÖLGE SAKİNİNE AİT" İDDİASI Aslanın Uskumruköy'e nasıl gittiği hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Bazı bölge sakinleri, yine o civarda oturmakta olan bir kişinin bir süredir aslan bakmakta olduğunu iddia ederek, aranmakta olan aslanın da aynı aslan olduğunu tahmin ettiklerini ifade ediyor.
ASLAN BAKMAK YASAK Aslanın sahipli olduğu iddiaları üzerine, aslan beslemenin yasal olup olmadığı tartışması gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaban hayvanlarının bulundurulması hakkındaki yönetmeliğinin 45'inci maddesine göre; saldırgan, zararlı ve zehirli hayvan türlerinin hobi amacıyla barındırılmasına izin verilmiyor.
Bu türler arasında bulunan aslanın da özel mülklerde bulundurulması mevzuata aykırı. Kapsama giren hayvanların barındırılması, ilgili izin ve şartları sağlayan hayvanat bahçeleri gibi tesislerde mümkün olabiliyor.
YABAN HAYVANI OLARAK TANIMLANIYOR Aslanlar zoologlar tarafında yapılan sınıflandırmalarda evcil hayvan olarak değil yabani bir tür olarak kabul ediliyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yabani hayvan, “doğada serbest yaşayan, evcilleştirilmemiş ve kültüre alınmamış” hayvan olarak tanımlanıyor.
ÇOK SAYIDA HAYVAN BU GRUPTA Yabani hayvan tanımı doğada serbest yaşayan ve evcilleştirilmemiş çok sayıda hayvan türünü kapsıyor. Kurt, ayı, tilki, çakal, vaşak, sırtlan ve geyik gibi memelilerin yanı sıra kartal, şahin, doğan gibi yırtıcı kuşlar da bu grupta yer alıyor.
OMURGASIZ CANLILARI DA KAPSIYOR Yılan, timsah ve kertenkele gibi sürüngenler ile kurbağa ve semender gibi amfibiler de yabani hayvan tanımı kapsamında değerlendiriliyor. Yabani hayvan tanımı, örümcekler gibi omurgasız canlıları da kapsıyor.
ASLAN BESLEMENİN CEZASI NEDİR? Mevzuata aykırı şekilde özel mülklerde yaban hayvanlarına bakılmakta olduğunun belirlenmesi halinde kişiler hakkında, ihlalin niteliğine göre adli ve idari yaptırım uygulanıyor. Uygulanacak yaptırım, hayvanın Türkiye'ye getiriliş şekli ve bulundurma koşullarının incelenmesine göre değişebiliyor./ kaynak: ensonhaber
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