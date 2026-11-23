"ASLAN BİR BÖLGE SAKİNİNE AİT" İDDİASI Aslanın Uskumruköy'e nasıl gittiği hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Bazı bölge sakinleri, yine o civarda oturmakta olan bir kişinin bir süredir aslan bakmakta olduğunu iddia ederek, aranmakta olan aslanın da aynı aslan olduğunu tahmin ettiklerini ifade ediyor.