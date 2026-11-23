Satışın merkezinde, Norveç'in açık deniz petrol üretim tarihinde özel bir yere sahip olan Greater Ekofisk bölgesi bulunuyor. Ekofisk, 1969 yılında keşfedilen ve ülkenin petrol endüstrisinin büyümesinde belirleyici rol oynayan ilk büyük ticari petrol sahası olarak biliniyor. ConocoPhillips'in bu bölgedeki işletmecilik hakkını devretmesi, yarım asrı aşan faaliyet geçmişinde önemli bir değişime işaret ediyor. Anlaşma Ekofisk'in yanı sıra Eldfisk, Embla, Tor ve Tommeliten Alfa ile Gamma sahalarını da kapsıyor. Ayrıca Troll, Heidrun, Alvheim, Oseberg, Visund, Aasta Hansteen, Grane ve Breidablikk gibi üretim alanlarındaki ortaklık payları da alıcıya geçecek. Böylece Vår Energi, Norveç kıta sahanlığında faaliyet gösteren 13 üretim sahasındaki yeni pay ve işletmecilik haklarını bünyesine katacak. Satışa konu Norveç faaliyetleri 2025 yılında günlük yaklaşık 120 bin varil petrol eşdeğeri üretim gerçekleştirdi. Aynı yılın sonunda söz konusu varlıklara ilişkin kanıtlanmış rezerv miktarı yaklaşık 221 milyon varil petrol eşdeğeri düzeyindeydi.