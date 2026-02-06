  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi:

Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Türkiye’deki Rusya Federasyonu geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, iki ülke arasındaki büyük bir soruna dikkat çekerek 'masaya oturacağız' mesajı verdi.

#1
Foto - Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Türkiye’deki Rusya Federasyonu geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, Rusya ile Türkiye’nin, bankacılık ödemeleriyle ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir ikili istişare turuna hazırlandığını söyledi.

#2
Foto - Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Daha önce Türkiye’deki Rusya Büyükelçiliği, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Batı’nın seçici olmayan yaptırımlarının iki ülke arasındaki bankacılık işlemlerini zorlaştırdığını, Moskova ile Ankara’nın çözüm bulmak amacıyla sürekli temas halinde olduğunu belirtmişti.

#3
Foto - Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Türkiye’deki yetkili makamlar kaynaklı bir kaynağın aktardığına göre ise, ülkenin kamu bankaları henüz Rusya ile yapılan ödemelerdeki sorunların giderilmesine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından herhangi bir talimat almadı, buna karşın devlet projeleri kapsamındaki ödemeler sürüyor.

#4
Foto - Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Diplomat, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu konu gündemde sürekli yer alıyor. Bu meseleye ilişkin yeni bir ikili istişare turu hazırlanıyor” dedi.

#5
Foto - Büyük bir sorun haline gelmişti! Rusya 'Türkiye ile masaya oturacağız' diyerek duyurdu

Rusya’da yetkililer, Batı’nın son yıllarda giderek artırdığı yaptırım baskısıyla ülkenin başa çıkacağını dile getiriyor. Rus yetkililer, Batılı ülkelerin Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu vurguluyor. Batı ülkelerinin kendi içinde de Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler sık sık dile getirilmeye başlandı.

