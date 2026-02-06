  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
İşte en çok kullanılan soyadı! Her 73 kişiden biri kullanıyor!
İşte en çok kullanılan soyadı! Her 73 kişiden biri kullanıyor!

Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları belli oldu. İşte en çok kullanılan 10 soyadı...

#1
10- Özdemir 552 bin 684

#2
9- Aydın 577 bin 350

#3
8- Öztürk 583 bin 451

#4
7- Yıldırım 661 bin 503

#5
6- Şahin 683 bin 206

#6
5- Yıldız 690 bin 153 4- Çelik 710 bin 598

#7
3- Demir 864 bin 643 2- Kaya 888 bin 828

#8
1- Yılmaz 1 milyon 171 bin/ kaynak: internethaber

