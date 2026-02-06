İşte en çok kullanılan soyadı! Her 73 kişiden biri kullanıyor!
Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları belli oldu. İşte en çok kullanılan 10 soyadı...
10- Özdemir 552 bin 684
9- Aydın 577 bin 350
8- Öztürk 583 bin 451
7- Yıldırım 661 bin 503
6- Şahin 683 bin 206
5- Yıldız 690 bin 153 4- Çelik 710 bin 598
3- Demir 864 bin 643 2- Kaya 888 bin 828
1- Yılmaz 1 milyon 171 bin/ kaynak: internethaber
