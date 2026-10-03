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Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

Meksika'da Monterrey kentinde yol kenarında canlı yayın yapan muhabir Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales'e araaba çarptı.

#1
Foto - Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

Meksika'nın Monterrey kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle kapanan bir yoldaki toprak kaymasını görüntüleyen Gamavision kanalı muhabiri Alma de la Rosa Flores ve kameraman Cristo Morales, yol kenarında canlı yayın yapıyordu. Muhabir yoldaki son durumu aktardığı sırada, caddeden hızla geçen bir otomobil, heyelan kalıntılarından kaçmak isterken ıslak yolda kontrolünü kaybederek savruldu.

#2
Foto - Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

TAŞ DUVARA SIKIŞTILAR Hızla savrulan araç, o esnada arkası dönük olan haber ekibine çarparak iki gazeteciyi arkalarındaki taş duvara sıkıştırdı. Çarpmanın şiddetiyle canlı yayın sinyali anında koptu.

#3
Foto - Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

"ORADA YARDIM EDEBİLECEK BİRİ VAR MI? Yayının aniden kesilmesi üzerine ekran stüdyodaki sunucu Mario Gamez'e döndü. Canlı yayında büyük panik yaşayan sunucu, rejiye ve izleyicilere seslenerek, "Ekibimize kamyonet çarptı! Ambulans gönderebilmemiz için bana hemen adresi verin. Orada yardım edebilecek biri var mı?" diye bağırdı.

#4
Foto - Bütün ülke canlı izledi: Haber yapan muhabire araba çarptı!

EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, duvara sıkışan iki gazeteciye ilk müdahaleyi yaptı. İki gazeteci de bu korkunç kazayı şans eseri hafif sıyrık ve morluklarla atlattılar. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Hatta kadın muhabir, sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulansa kendi ayaklarıyla yürüyerek bindi. Gazeteciler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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