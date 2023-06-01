2023-06-01 10:25:19 Bütün ülke 'Bambi'yi konuşuyor
Tunus'ta bir hayvanat bahçesinde yaşayan Bambi, çocukların ilgi odağı halinde...
Tunus'ta bir hayvanat bahçesinde yaşayan Bambi, çocukların ilgi odağı halinde...
Tunus Belveder Hayvanat bahçesindeki “oyuncu” fil “Bambi” yetenekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Fransa’dan gelen ve bazı sinama ve dizi filmlerde “oyuncu” olarak yer alan Bambi, insanlarla kurduğu iletişimden dolayı özellikle çocuk ziyaretçilerin güzel vakit geçirmesini sağlıyor.
Tunuslu hayvansever Muhammed Atiya’nın Fransa’dan getirerek Belveder Parkına hediye ettiği 38 yaşındaki Bambi, safkan bir Güney Afrika fili.
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