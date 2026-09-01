40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

Muhacir Çiftçi, dava dilekçesi ve daha sonra sunduğu beyanlarında şirket yönetimini devrettiği diğer ortakların şirketin kurumsal yapısı ve kimliğini bozduğunu, ortaklık haklarının ihlal edildiğini ve şirket kaynaklarının kullanımına ilişkin çeşitli usulsüzlük yapıldığını, bu yüzden çok kez mahkeme ve cumhuriyet savcılığına başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. Mahkeme, dava sürecinde Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki fabrika taşınmazına ilişkin olarak teminat karşılığında tapu şerhi tedbirinin uygulanmasına da karar verdi.