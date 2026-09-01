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40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

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40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

Türkiye'nin öncü temizlik kağıdı ve hijyen ürünleri üreticisi firmada yıllardır süren ortaklık anlaşmazlığı mahkeme kararıyla yeni bir boyuta taşındı. 5 kardeşin kurduğu aile şirketinde yaşanan usulsüzlük iddiaları ve haklı fesih davası üzerine İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete denetim kayyımı atanmasına hükmetti. 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan dev şirketin tüm operasyonları ve kararları artık kayyım denetimine bağlandı.

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Foto - 40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

Temizlik kağıtları, hijyen malzemeleri, bebek ve hasta bezi dahil 600 çeşit ürün üretip 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Türkiye’nin öncü şirketlerinden Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.’de ortaklık anlaşmazlığı, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Beş kardeş tarafından, 1993 yılında kurulan aile şirketinde ortaklar arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Şirketin kurucu ortaklarından Muhacir Çiftçi tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 531. maddesi kapsamında şirketin haklı sebeple feshi istemiyle açılan dava, şirket açısından önemli bir tedbir kararını beraberinde getirdi.

#2
Foto - 40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş’ye “davanın devamı süresince temsil ve ilzam yetkisini kullanan diğer ortakların işlemlerinin, davacı açısından önemli zararlara sebebiyet verebileceğine dair yaklaşık ispat koşullarının oluştuğu” gereçesiyle “denetim kayyımı atanması”na karar verdi.

#3
Foto - 40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

Kararla birlikte şirketin tüm yönetim, karar ve uygulamaları kayyımın denetim ve onayına tabi olacak. Şirketin feshi için dava açan eski yönetim kurulu başkanı Muhacir Çiftçi, şirket yönetiminde görev alan ortaklarla ilgili çeşitli işlem ve uygulamalara yönelik itirazlarını ve iddialarını mahkemeye taşıyarak, 10 Mart 2025 tarihinde de “şirketin feshi” talebi ile dava açtı.

#4
Foto - 40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı

Muhacir Çiftçi, dava dilekçesi ve daha sonra sunduğu beyanlarında şirket yönetimini devrettiği diğer ortakların şirketin kurumsal yapısı ve kimliğini bozduğunu, ortaklık haklarının ihlal edildiğini ve şirket kaynaklarının kullanımına ilişkin çeşitli usulsüzlük yapıldığını, bu yüzden çok kez mahkeme ve cumhuriyet savcılığına başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. Mahkeme, dava sürecinde Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki fabrika taşınmazına ilişkin olarak teminat karşılığında tapu şerhi tedbirinin uygulanmasına da karar verdi.

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