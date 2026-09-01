40 ülkeye ihracat yapan temizlik kağıdı devinde ortaklar birbirine düştü! Sessiz sedasız kayyım atandı
Türkiye'nin öncü temizlik kağıdı ve hijyen ürünleri üreticisi firmada yıllardır süren ortaklık anlaşmazlığı mahkeme kararıyla yeni bir boyuta taşındı. 5 kardeşin kurduğu aile şirketinde yaşanan usulsüzlük iddiaları ve haklı fesih davası üzerine İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete denetim kayyımı atanmasına hükmetti. 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan dev şirketin tüm operasyonları ve kararları artık kayyım denetimine bağlandı.