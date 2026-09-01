Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkeyi vuracaklar: 10 bin adet ölümcül füze üretecekler

Skibitsky, 10 Ağustos’ta verdiği bir röportajda Rusya’nın mühimmat üretiminde tamamen yerli bileşenlere geçmeye çalıştığını belirterek, Dan-T projesinin hedeflerinden birinin füzenin tüm bileşenlerinin Rusya tarafından üretilmesi olduğunu ifade etti. Dan-T füzesinin zırhlı araçlar, tahkim edilmiş saha mevzileri ve hafif altyapı hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Füzenin teknik özelliklerinin, Mi-28 taarruz helikopteri ve Orion ağır sınıf İHA’dan fırlatılabilen S8000 Banderol mühimmatıyla benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Öte yandan Table.Briefings tarafından aktarılan bilgilere göre Dan-T’nin, Kometa-16 anten dizisi ile elektro-optik terminal güdüm sistemiyle donatılması için çalışmalar yürütülüyor.