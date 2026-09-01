Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkeyi vuracaklar: 10 bin adet ölümcül füze üretecekler
Karadeniz'de bir türlü durulmayan savaş daha da şiddetlenmeye başladı. Bölgede saldırılar sürerken 10 bin adet ölümcül füzenin üretimi için harekete geçildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de bir türlü durulmayan savaş daha da şiddetlenmeye başladı. Bölgede saldırılar sürerken 10 bin adet ölümcül füzenin üretimi için harekete geçildi.
Rusya’nın, 2027 yılında Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanmak üzere yaklaşık 10 bin adet gelişmiş Dan-T füzesi üretmeyi planladığı öne sürüldü. Yeni Rus mühimmatı hakkında Ukraynalı savaş gazisi ve analist kriegsforscher, X platformundaki paylaşımında değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayı itibarıyla Dan-T seyir füzesinin hem kara konuşlu hem de hava platformlarından fırlatılabildiği belirtiliyor. Füzenin Su-25SM3, Su-30SM, Su-34 ve Su-57 savaş uçaklarının yanı sıra Mi-28 taarruz helikopterinden de kullanılabildiği ifade ediliyor.
Analist, 2027 yılında bu füzelerin Ukrayna açısından önemli bir tehdit oluşturabileceğini belirterek şunları söyledi: “Bana göre 2027’de önlenmesi zor ve ucuz bu füzeler nedeniyle son derece fazla sorunla karşılaşmalıyız. Ruslar yalnızca 2027 yılında yaklaşık 10 bin Dan-T füzesi üretmeyi planlıyor.”
Kriegsforscher ayrıca Dan-T füzeleri için geliştirildiği düşünülen bir fırlatma sistemine ait görüntü de paylaştı. Tekerlekli bir araç şasisi üzerine monte edilen sistemde iki füze için taşıma-fırlatma konteynerleri bulunuyor. Analiste göre füze, 135 kilogramlık savaş başlığıyla yaklaşık 500 kilometre menzile sahip.
Dan-T füzelerinin düşük maliyetleri ve önlenmelerinin zor olması nedeniyle, Rusya’nın bu silahları yüksek sayıda üretmesinin 2027 yılında Ukrayna üzerindeki füze tehdidini önemli ölçüde artırabileceği değerlendiriliyor. Silahın kara platformları, gemiler, savaş uçakları ve diğer hava platformlarından fırlatılabilecek farklı varyantlarının geliştirilmesinin de mümkün olduğu belirtiliyor. Ukrayna Savunma İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vadym Skibitsky de yüksek hassasiyetli mühimmat hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Skibitsky, 10 Ağustos’ta verdiği bir röportajda Rusya’nın mühimmat üretiminde tamamen yerli bileşenlere geçmeye çalıştığını belirterek, Dan-T projesinin hedeflerinden birinin füzenin tüm bileşenlerinin Rusya tarafından üretilmesi olduğunu ifade etti. Dan-T füzesinin zırhlı araçlar, tahkim edilmiş saha mevzileri ve hafif altyapı hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Füzenin teknik özelliklerinin, Mi-28 taarruz helikopteri ve Orion ağır sınıf İHA’dan fırlatılabilen S8000 Banderol mühimmatıyla benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Öte yandan Table.Briefings tarafından aktarılan bilgilere göre Dan-T’nin, Kometa-16 anten dizisi ile elektro-optik terminal güdüm sistemiyle donatılması için çalışmalar yürütülüyor.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, gelecekte yalnızca Dan-T füzesinin tedarik edilmesi ve Banderol mühimmatının kademeli olarak hizmetten çıkarılması seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor. Bu tercihin arkasındaki en önemli nedenlerden birinin, Dan-T’nin Banderol’e kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha düşük maliyetli olması olduğu belirtiliyor. Rusya’nın Dan-T programını planlanan üretim seviyesine ulaştırması halinde, Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli hassas vuruş kapasitesini düşük maliyetli ve yüksek adetli mühimmatlarla genişletmesi bekleniyor. Kaynak: M5, Militaryni
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