SON DAKİKA
Ekonomi
Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

Karadeniz'in fındık devi Trabzon, 2026 yılının ilk iki ayında 60 milyon 677 bin TL değerinde satış rakamına ulaşırken, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 87 ülkeye gönderildi.

Foto - Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

Trabzon'dan bu yılın iki ayında yapılan fındık ihracatı 60 milyon 677 bin dolara ulaştı.

Foto - Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

DÜNYA SOFRALARINDA TRABZON İMZASI Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde 30 bin ton fındık satıldığını belirtti.

Foto - Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

87 ÜLKEYE DEV SEVKIYAT İhracattan 389 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini aktaran Arslantürk, Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve Polonya başta olmak üzere 87 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

Foto - Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

İHRACATIN YÜZDE 16'SI TEK MERKEZDEN Arslantürk, Trabzon'dan ise ocak-şubat döneminde 4 bin 178 ton karşılığı 60 milyon 677 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini kaydetti.

Foto - Bütün dünya sıraya girdi: 87 ülkeye 389 milyon dolarlık dev ihracat!

Fındık ihracatında Trabzon'un üçüncü sırada yer aldığını belirten Arslantürk, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 16'lık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı./

