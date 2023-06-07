Bütün bir şifa kaynağı: Karaciğeri ve böbrekleri arınıyor! Şok edici öyle bir faydası çıktı ki duyan şaştı kaldı

MUŞMULA NEDİR? Muşmula bulunduğu abuhava şartlarına göre biçim ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol ölçüde çekirdek bulunduran muşmula, harcandığında ağızda buruk bir tat vazgeçer. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır. Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal abuhavalarda yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava şartlarının bulunduğu abuhavaları beğenir. Muşmuladan bir hayli farklı cinste yararlanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle konut hanımları tarafından en çok seçim edilen tariflerdendir.