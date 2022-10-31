Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

“Yüzde 40 civarında müşteri kaybım var” Kokudan dolayı insanların sağlıklarının tehlikede olduğunun altını çizen Fatih Ağar, işlerinin önemli ölçüde düştüğüne değinerek şöyle devam etti; “Yüzde 40 civarında müşteri kaybım var. Onun haricinde sağlığımız tehdit ediyor. Hamamyolu Caddesi’ne yeni yapılan proje ile ‘Avrupa’nın bir numaralı projesi’ ‘Çok güzelleştirdik’ dendi, milyon dolarlar harcandı. Bu koku, belediyeler için büyük bir ayıp bence. Gördüğünüz gibi birçok mazgal, rögar kapağı kapalı. Karşı taraftaki mazgalları kartonla kapatmışlar, buradaki rögar kapağını ben kapattım. Biz kendi kendimiz böyle çözümler üretmeye çalışıyoruz ama belediye bazen bu çözümleri de söküyor. Kapanan deliklerden hava çıkamadığı için ‘metan gazı birikmesi ve patlama riski oluşuyor’ diyorlar ama bunun dışında bir çözümle gelen olmuyor. Bir an önce bu sokağın bu kokudan kurtulmasını istiyoruz.”