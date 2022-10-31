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Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

2022-10-31 11:40:28
Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

Eskişehir kent merkezinin işlek bir caddesindeki esnaf, yıllardır yaşanan pis koku sorununa karşı rögar kapaklarını bantlayıp, mazgalları kapatıyor. Bölge esnafı artık sorunun çözüme ulaşmasını bekliyor.

#1
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

Odunpazarı ilçesinde bulunan Banka Caddesi, iddiaya göre 10 yıldır pis koku problemi ile karşı karşıya. Geçen insanların sık sık burnunu kapatarak ilerlediği caddede bulunan esnaf da durumdan hayli şikâyetçi.

#2
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

#3
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

Altyapı sorunundan kaynaklı olduğu düşülen koku, her gün aynı şiddetle insanları rahatsız ediyor. Bölgede işletmesi bulunan esnaf, birçok kez Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesine konuyu iletseler de sorunun çözüme kavuşmadığını belirtiyor. Esnaf kendi imkânları ile rögar ve mazgal deliklerini kapatarak kokuyu engellemeye çalışıyor.

#4
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

“Bu sokaktan geçmek bile istemiyorlar” Banka Caddesi’nde çocukluğundan beri bulunan esnaf Fatih Ağar, pis kokunun 10 yıldır devam ettiğini belirtti. Bölge esnafı olarak gerekli yerlere müracaat ettiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını söyleyen Ağar, “Yaşım 36, çocukluğumdan beri buradayım ama 10 senedir Hamamyolu Caddesi’ndeki rögar giderlerinde pis koku oluştuğundan dolayı hem sağlığımızdan hem de işlerimizin düşmesinden edişe duyuyoruz. Bu konuyu belediyeye ilettim belediye ESKİ’ye yönlendirdi. ESKİ 'Odunpazarı Belediyesi ilgileniyor' diyor, Odunpazarı Belediyesi 'Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor' diyor. CİMER’e müracaat ettik, sorunun giderilmesine yönelik esnaf arkadaşlarla imza toplamaya çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi, ne ESKİ, ne de Odunpazarı Belediyesi bu durumla ilgilenmedi. Seçimlerde, oy toplamak için geldiklerinde tekrar ilettik ‘bu kokuyla olmaz. İnsanlar rahatsız oluyor, bu sokaktan geçmek bile istemiyorlar’ dedik" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

“Yüzde 40 civarında müşteri kaybım var” Kokudan dolayı insanların sağlıklarının tehlikede olduğunun altını çizen Fatih Ağar, işlerinin önemli ölçüde düştüğüne değinerek şöyle devam etti; “Yüzde 40 civarında müşteri kaybım var. Onun haricinde sağlığımız tehdit ediyor. Hamamyolu Caddesi’ne yeni yapılan proje ile ‘Avrupa’nın bir numaralı projesi’ ‘Çok güzelleştirdik’ dendi, milyon dolarlar harcandı. Bu koku, belediyeler için büyük bir ayıp bence. Gördüğünüz gibi birçok mazgal, rögar kapağı kapalı. Karşı taraftaki mazgalları kartonla kapatmışlar, buradaki rögar kapağını ben kapattım. Biz kendi kendimiz böyle çözümler üretmeye çalışıyoruz ama belediye bazen bu çözümleri de söküyor. Kapanan deliklerden hava çıkamadığı için ‘metan gazı birikmesi ve patlama riski oluşuyor’ diyorlar ama bunun dışında bir çözümle gelen olmuyor. Bir an önce bu sokağın bu kokudan kurtulmasını istiyoruz.”

#6
Foto - Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

“Buradan daha az geçmeye çalışacağım” Caddeden nadiren geçtiğini söyleyen Tülay Kiko isimli vatandaş ise kokuyla ilgili, “Evet, çok pis bir koku var burada. Çok sık geçtiğim bir cadde değil, ama rahatsız etti beni de. Bundan böyle buradan daha az geçmeye çalışacağım. Buraya bir çözüm bulunsa çok iyi olur. Muhakkak altyapıda bir sıkıntı var ki onun kokusu da mikropları da insanlara yansıyor” ifadelerini kullandı.

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