Burunlarını kapatarak geçiyorlar! CHP'nin yönettiği yer 10 yıldır kokuyor

“Bu sokaktan geçmek bile istemiyorlar” Banka Caddesi’nde çocukluğundan beri bulunan esnaf Fatih Ağar, pis kokunun 10 yıldır devam ettiğini belirtti. Bölge esnafı olarak gerekli yerlere müracaat ettiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını söyleyen Ağar, “Yaşım 36, çocukluğumdan beri buradayım ama 10 senedir Hamamyolu Caddesi’ndeki rögar giderlerinde pis koku oluştuğundan dolayı hem sağlığımızdan hem de işlerimizin düşmesinden edişe duyuyoruz. Bu konuyu belediyeye ilettim belediye ESKİ’ye yönlendirdi. ESKİ 'Odunpazarı Belediyesi ilgileniyor' diyor, Odunpazarı Belediyesi 'Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor' diyor. CİMER’e müracaat ettik, sorunun giderilmesine yönelik esnaf arkadaşlarla imza toplamaya çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi, ne ESKİ, ne de Odunpazarı Belediyesi bu durumla ilgilenmedi. Seçimlerde, oy toplamak için geldiklerinde tekrar ilettik ‘bu kokuyla olmaz. İnsanlar rahatsız oluyor, bu sokaktan geçmek bile istemiyorlar’ dedik" ifadelerini kullandı.